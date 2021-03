Nur die Decke muss saniert werden: Das Lehrschwimmbecken selbst in Rettigheim kann unbesorgt genutzt werden. Foto: privat

Mühlhausen. (seb) Die Bedeutung des Schwimmunterrichts und die gute Arbeit der Hausmeister betonte Mühlhausens Gemeinderat einhellig in der jüngsten Sitzung und beschloss, das Rettigheimer Lehrschwimmbecken für rund 80.000 Euro sanieren zu lassen.

Dabei geht es nur um die Decke, wie Bürgermeister Jens Spanberger eingangs erläuterte: Das Becken selbst kann bedenkenlos genutzt werden: Auch wenn es technisch nicht auf dem neusten Stand ist, ist es hygienisch einwandfrei: Das hat das Gesundheitsamt ihm zufolge bestätigt. Wie die Rettigheimer Schule stammt das Becken aus den 60er Jahren und wurde vor 20 Jahren zuletzt saniert, so Spanberger. Die coronabedingte Schließung wurde für Arbeiten an Elektrik und Beleuchtung genutzt, dabei wurde die marode Befestigungskonstruktion der Decke bemerkt. Die muss repariert werden, "schlimmstenfalls kommt die Decke runter", so Spanberger.

Der Bürgermeister zeigte sich erleichtert, dass man mit so einem vergleichsweise geringen Betrag davonkommt: Bei einer Generalsanierung "wäre locker eine Million weg". Dass am Becken nichts zu beanstanden sei, habe man Hausmeister Ralf Lennarz und davor seinem Vater Ingo und ihrer hervorragenden Arbeit zu verdanken – dem Dank schlossen sich die Fraktionen an.

Man war sich auch einig, dass die 80.000 Euro gut investiertes Geld sind: Das Becken ist in normalen Zeiten gut ausgelastet, wird von den Grundschulen Rettigheim, Tairnbach und Rotenberg genutzt – nicht aber von Mühlhausen, diesbezüglich will Bürgermeister Spanberger das Gespräch mit der Schulleitung suchen – , außerdem von der Volkshochschule Südliche Bergstraße, von TSV Östringen und Tauchclub Malsch. Insgesamt betrachtete man den Schwimmunterricht als essenziell, verwies auf Statistiken zu den Gefahren, die Kindern drohen, die nicht schwimmen können.