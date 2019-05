Mühlhausen. (rka) Die Wallfahrtskapelle "Sieben Schmerzen Mariens" grüßt seit 1902 von der Kuppe des Letzenbergs und ist auch Wahrzeichen der Seelsorgeeinheit. Die ersten urkundlichen Erwähnungen des Letzenbergs als Wallfahrtsort weisen ins 13. Jahrhundert. Zur Frühjahrswallfahrt war diesmal der Freiburger Weihbischof Dr. Bernd Uhl zu Gast.

Am Tag zuvor regnete es in Strömen, die darauf folgende Nacht streifte die Frostgrenze. Doch der Sonntag zeigte sich den Wallfahrern von seiner besten Seite, was Pfarrer Joachim Viedt in seiner Begrüßung aufgriff: "Wer hätte gestern gedacht, dass es mit dem Wetter so gut klappt." Sein besonderer Gruß galt dem Weihbischof Uhl, der die Seelsorgeeinheit bereits bei der Firmung kennengelernt hatte.

Ein weiterer Gruß galt den Wallfahrern aus nah und fern, deren innerliche Beweggründe sicher sehr verschieden seien. Für die einen sei es eine "von Jugend auf erlebte, gute Tradition", für die anderen "eine glaubende Sympathie zu Jesus Christus und seiner Mutter Maria". Geborgenheit zu erfahren in der Gemeinschaft der Glaubenden schaffe Raum für geistliche Erfahrungen. Je mehr dieser wissende Glaube trage, desto mehr werde der Wallfahrer Heil und Heilung spüren.

Foto: Pfeifer

Zuvor hatte der Klang der Kapellenglocke und der Orgel die Wallfahrer, die bei der St. Juliana-Kirche aufgebrochen waren, begrüßt. Voran wurde das Kreuz getragen, dann die Fahnen. Eine große Zahl von Ministranten, Geistlichen, Lektoren und Kommunionhelfern, dazu die Pilger, bildeten die Prozession. Der Weg auf den Berg über die 14 Kreuzwegstationen ging schon steil nach oben, was Weihbischof Uhl zur Bemerkung veranlasste: "Wallfahrten soll man spüren, das gehört zum Weg auf einen so wunderbaren Aussichtspunkt." Mit Lobliedern und einem Marienlied gab der Kirchenchor Malsch unter der Leitung von Klaus Siefert dem Gottesdienst einen feierlichen Rahmen.

In seiner Predigt erinnerte sich Weihbischof Uhl an Tage der Besinnung, die "auch Bischöfe brauchen", in der früheren Benediktinerinnen-Abtei Schmerlenbach im bayrischen Naturpark Spessart. In der dortigen Wallfahrtskirche gibt es ein gotisches Gnadenbild, bekannt als "Weinende Madonna". Die Skulptur spreche die Menschen an: Maria weine um ihren toten Sohn: "Sie weint wegen uns und mit uns", so Uhl. Nachdem viele Jünger nicht mehr zu Jesus gehören wollten, sei Maria eine der wenigen gewesen, die dageblieben sei, um zu trösten. Das Dableiben sei die Urform des Tröstens, das nicht Davonlaufen vor dem Elend der Menschen. Man dürfe die Augen nicht verschließen vor Leid und Tod, denn auch sie gehörten zum Leben.

Warum Maria weine? "Weil durch die Sünden und die Lieblosigkeit der Menschen dem Leib Christi wehgetan wurde." Er sei bestürzt, so der Weihbischof, wie sich Geistliche aller Schichten an Kindern vergangen hätten. Diese Schande lasse sich kaum beschreiben und er habe Verständnis dafür, wenn die Opfer nichts mehr mit der Kirche zu tun haben wollten. Er selbst sei aber auch in einer Notaufnahme verängstigten und misshandelten Kindern begegnet: "Tatort Familie", wo manche Taten an Brutalität und Mitleidslosigkeit kaum zu überbieten seien. "Bringen wir Maria nicht zum Weinen durch unser Tun", so die Mahnung des Weihbischofs.

"Ich bin gerne auf den Letzenberg gekommen", so der Weihbischof, um eine "richtige Wallfahrt zu erleben", nachdem sein letzter Besuch zur Wallfahrt wegen des Wetters in der Kirche stattfand. Gleichzeitig ermutigte er die Wallfahrer: "Pflegen Sie diesen Brauch!" Hinter jeder Kerze, die auf dem Letzenberg angezündet werde, stecke ein Anliegen an die "Fürsprecherin bei Gott". "Maria ist bei uns, sie ist mit uns, sie geht mit uns den Lebensweg." Deshalb sei es auch für Christen ein wichtiges Gebot, für andere in der Not da zu sein. Die vielen betenden Hände vor der brennenden Kathedrale von Notre Dame in Paris hätten ihn tief bewegt, hätten sie doch die "Anhänglichkeit an die Gottesmutter" gezeigt. Auch die große Schar der Wallfahrer und Beter hier auf dem Letzenberg zeige diese "Anhänglichkeit zur Mater dolorosa". Dafür wolle er alle "herzlich loben und für die Verbundenheit und Treue danken".

Mit einem Marienlob in Gebet und Lied klang der Wallfahrtsgottesdienst aus. Zuvor hatte Pfarrer Joachim Viedt allen herzlich gedankt, die zur feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes beigetragen hatten. Er schloss mit dem Wunsch, dass dieser Tag und diese Feier für alle ein Tag des Segens für das Leben werde.