Endlich wieder mit ihren „Bikes“ springen und Hindernisstrecken überwinden: Das wünschen sich diese Kinder in einem Video aus Rauenberg. Da es auf dem Galgenberg nicht mehr möglich ist, muss eine Alternative her. Foto-Collage: Michael Wilhelm

Von Sabine Hebbelmann

Rauenberg. "Wir wünschen uns, wieder auf einem Mountainbike-Trail Fahrrad fahren zu können", sagt eine Kinderstimme im Video, während sich ein gezeichnetes Rad auf einem Papier entlang einer Rampe bewegt und einen Salto vollführt. "Ich möchte endlich wieder springen", sagt ein anderes Kind mit Nachdruck. Einen ganzen Mountainbike-Parcours haben die Kids mit Malstiften, Tonpapier, Zahnstochern und Steinen gestaltet; aus Fotos ausgeschnitten sind sie selbst mit ihren Fahrrädern mittendrin.

Fast ein Jahr ist es her, dass der Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg auf dem Galgenberg die Notbremse zog, die illegal angelegten Mountainbike-Trails mit rot-weißen Bändern sperrte und unter Androhung hoher Bußgelder an die Regeln im Naturschutzgebiet erinnerte. "Zu Beginn der Pandemie hatten sich alle in den Wald verzogen", erzählt Ralph Dehn, Trainer beim Bike-Action-Team Rauenberg wie auch beim Verein Radsport Rhein-Neckar. Seit der deutlichen Warnung bemüht er sich, Wege für ein legales Mountainbiken in Rauenberg zu finden.

Unter dem Motto "Was stellt ihr euch vor?" hatte Dehn kürzlich unter der radsportbegeisterten Rauenberger Jugend einen Aufruf gestartet und das Ergebnis in einem rührenden Video festgehalten. Die Kinder bauten Trails (Mountainbike-Strecken) im Sandkasten, bastelten daheim aus Pappe und Stöcken Parcours, auf denen sich Spielzeugfiguren tummeln. Im Video schauen sie mit Fahrradhelm und großen Augen in die Kamera und präsentieren ihre Werke.

"Wir geben der Sache ein Gesicht", sagt Dehn. Einige aus dem MTB-Verein seien dabei und auch einige, die sich an der Petition für legale Trails in Rauenberg beteiligt hatten – darunter auch Initiator Paul. "Von zweieinhalb bis 16 Jahren ist alles vertreten", so Dehn. "Ziel ist zu zeigen, dass es um die Kinder geht", betont er. Sein zehnjähriger Sohn sei oft mit dem Rad unterwegs, die zwölfjährige Tochter trainiere die ganz kleinen Mountainbiker.

Doch potenziell geeignete Flächen sind rar. Eine machte er am Hang gegenüber dem Galgenberg, also auf der anderen Seite des Waldangelbachs aus. Ein erster Streckenvorschlag in einem Waldstück sei aufgrund eines geologischen Gutachtens abgelehnt worden. Als Nächstes brachte Dehn brachliegende Wiesenflächen in der Nähe dieses Waldes ins Spiel. In dem steilen Gelände wollte er mit den Jugendlichen eine slalomförmige Strecke anlegen, einen sogenannten "Flow Trail". Schwierige Passagen sollten gekennzeichnet werden und durch eine parallele Streckenführung umfahren werden können. Alle Altersgruppen sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Aus seiner Sicht passt es gut, dass die Stadt weiter unten, zwischen Radweg und Waldangelbach, einen Grillplatz mit Bänken und Schutzhütte als Treff für Jugendliche plant. "Das wäre eine tolle Kombination", findet Dehn.

"Die Kinder wollen graben, sie wollen die Strecke selber bauen. Wir werden ständig gefragt: Wann geht es endlich los?", berichtet der 46-Jährige. Zehn Mädchen und doppelt so viele Jungs sind Mitglied im Bike-Action-Team, dessen Trainingsgelände sich unter der Autobahnbrücke findet. Wegen Corona fällt das Training jedoch schon seit Monaten aus.

Doch auch bei dem jüngsten Vorschlag gab es von den Eigentumsverhältnissen bis zum Naturschutz viele Fragezeichen. Während Dehn erzählt, flattert eine Nachricht von der Unteren Naturschutzbehörde in sein Postfach: Die Vorabprüfung habe ergeben, dass sich auf dem Gelände im Landschaftsschutzgebiet wertvolle Heckenstrukturen und Lebensräume sowie gesetzlich geschützte Arten finden, heißt es. Die Fläche wird als schützenswert angesehen und das Vorhaben an dieser Stelle nicht befürwortet.

"Invasive Gewächse wie Robinien haben Vorrang, das ist leider nicht ermutigend", bemerkt er enttäuscht. Und viel stärker werde bei der Umlegung von Flächen im Weinbau in die Landschaft eingegriffen. "Im Moment habe ich keine Idee, aber wir schauen weiter, was denkbar wäre", sagt er. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, rauszugehen, sich zu treffen und ihren Sport zu leben.

Als Vorbild nennt er Ladenburg, wo ein vorhandener Skaterpark mit Beteiligung der Jugend ausgebaut wurde. Der Pumptrack mit asphaltiertem Kurs und modellierten Wellen und Steilkurven erfreut sich großer Beliebtheit. Auch Inliner- und sogar Rollstuhlfahrer können ihn nutzen. Aufgeben will Dehn jedenfalls nicht. "Vielleicht geht ja noch eine Tür auf."