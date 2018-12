Die Krippe in der evangelischen Christuskirche in St. Leon-Rot. Die Frohe Botschaft des Engels in der Heiligen Nacht lautet: Fürchtet Euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Foto: Galyna Hecker-Petrova

St. Leon-Rot. Pfarrerin Katharina Wendler der evangelischen Kirchengemeinde St. Leon-Rot teilt ihre Gedanken zu Weihnachten mit und erzählt eine kleine Geschichte.

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Eine meiner LIEBLINGS-BIBEL-ERZÄHLUNGEN ist die von den acht Söhnen. Ganz schön viele, meinen Sie? Das war früher keine Seltenheit. Waren Kinder doch die Altersvorsorge.

Katharina Wendler, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Leon-Rot​. Foto zg

Das Besondere: Einer der acht ist ein Auserwählter Gottes. Er soll neuer König werden. Der Prophet Samuel darf den Auserwählten zum König salben. Muss ihn aber erst einmal finden. Gott verrät ihm keinen Namen, auch kein besonderes Merkmal. Gott sagt nur: Ich werde es dich wissen lassen! Kaum ist Samuel beim kinderreichen Vater angelangt, führt dieser ihm seine Söhne vor. Keine Modeshow, aber eine Söhneshow. Der Auftakt ist ja bekanntlich am wichtigsten.

Mit welchem würden Sie beginnen? Dem Ältesten? Dem Stärksten? Dem Intelligentesten? In jedem Fall mit einem, der was drauf hat, egal in welcher Hinsicht. Ich höre den Vater sagen: "Das hier ist mein ältester Sohn! Ist geübt in den besten Kampftechniken. War schon mehrmals Sieger!" - aber Gott sendet kein Zeichen. Damit steht fest: "Der ist es nicht!"

"Wer dann?" Der nächste bitte! Und der Vater preist weiter an: "Dieser Sohn hier hat Willenskraft. Durchsetzungsvermögen. Führungsstärke!" Und wieder kein göttliches Zeichen. "Kein Problem, Du hast ja noch mehr Söhne!" Einer nach dem anderen positioniert sich. Jeder hofft: Bin ich’s? Und wird enttäuscht. "Auch du bist kein Auserwählter Gottes."

Wer dann? Alle Söhne sind durch. Wirklich ALLE? Einer fehlt noch. Der ist gar nicht da - beschäftigt, auf dem Feld, beim Schafe hüten. Der Jüngste, der Kleinste, der, mit dem keiner gerechnet hätte. DAVID! Er ist der Auserwählte.

Keine Weihnachtserzählung, meinen Sie? Na ja, für mich ist die Suche nach dem unscheinbaren David auch eine Weihnachtserzählung. Stellt Gott doch hier und da unsere Welt auf den Kopf. Wir Menschen hätten einen ganz anderen Sohn ausgewählt. Aber unsere Reihenfolge, unsere Maßstäbe, unsere Wertigkeit stellt Gott einfach auf den Kopf. So auch am Heiligen Abend.

Der Retter der Welt, Gottes Sohn, kommt nicht in einem Privatkrankenhaus mit Chefarztbehandlung zur Welt. Nein! Der Retter der Welt, Gottes Sohn - ein Nachfahre Davids - wird armselig und bescheiden geboren - in einem Stall für Tiere. In einer Futterkrippe soll er gelegen haben, auf Heu und auf Stroh. Keine Hebamme, keine Kissen, keine Feuerstelle. Scheinbar unscheinbar.

Ein Mensch sieht ...

Das mit dem unscheinbaren David finden Sie übrigens in der Bibel, im Alten Testament, im 1. Buch Samuel Kapitel 16. Hier steht auch gleich einer meiner Lieblingsbibelverse: "Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an." (1. Samuel 16,7) Erinnert an den kleinen Prinzen: "Man sieht nur mit dem Herzen gut." Klingt gut. Doch heißt es auch: Das Auge isst mit und Kleider machen Leute!

Stimmt. Ich freue mich jetzt schon auf die lecker zubereiteten Speisen, die festliche Kleidung, die hübsch verpackten Päckchen. Was fürs Auge! Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass auch Sie heute was fürs Auge bekommen. Wir Menschen sehen nun einmal mit unseren Augen! Was aber, wenn es heute nichts fürs Auge und nichts fürs Herz gibt? Stattdessen: missglücktes Essen - unzufriedene Kinder - Pflichtbesuche bei Verwandten - erzwungene Heiterkeit - Familienstreitereien - Einsamkeit - mieses Fernsehprogramm. Dann empfehle ich Ihnen: ab in die Kirche!

So soll Weihnachten sein: schön verpackte Geschenke, strahlende Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum und viel Zeit mit der Familie. Archiv-Foto: dpa

Ein Engel kommt ...

Da kommt - verspreche ich Ihnen - wieder der Engel mit der Frohen Botschaft: Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren! Heiland? Kann der gutes Essen kochen, Kinder glücklich machen, für mich die Pflichtbesuche erledigen und immer schön lächeln? Heiland? Kann der meine Einsamkeit vertreiben und am Fernsehprogramm was ändern? Das wäre doch dann die heile Welt. Das wäre doch endlich mal unsere Welt auf den Kopf gestellt!

Doch nicht nur heute, auch morgen, sogar übermorgen und an allen Tagen, bis zum Ende der Welt möchte Gott unsere Welt auf den Kopf stellen. Probieren Sie es doch mal aus: Wie wäre es mit Mut zum Selberkochen, wenn es einem nicht schmeckt. Wie wäre es mit kreativen Ideen, um mit den Kindern zu spielen. Und vor allem genug Nachsicht, wenn die Verwandten nerven.

Gott stellt auf den Kopf ...

Gott stellt mit Jesus Christus unsere Welt auf den Kopf. Sein Versprechen: Du bist nicht allein. Ein besseres Fernsehprogramm bietet er allemal. Heute schon in allen Kirchen! Laden wir Sie herzlich ein zu Krippenspielen, zur Christvesper und zur Christmette, meist mit besinnlicher Musik und Texten zum Nachdenken. Denn heute wählt Gott Sie ganz persönlich aus - auch wenn Sie sich manchmal klein fühlen oder mit tausend Dingen beschäftigt sind. Ihnen möchte er nahe sein.

Gesegnete Weihnachten und ein auf den Kopf gestelltes Jahr 2019 wünscht Ihnen Pfarrerin Katharina Wendler, St. Leon-Rot