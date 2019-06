Malschenberg. (rnz) In der Nacht auf Sonntag haben zwei junge Männer in der Malschenberger Grillhütte starke Beschädigungen angerichtet. Laut Polizei hatten die 19- und 20-jährigen Männer nach Zeugenangaben zunächst mit Hammer und Baseballschläger den Mülleimer traktiert. Danach machten sie sich an der Grillhütte zu schaffen, wobei vor allem ein Stützpfosten mit einer Axt bearbeitet wurde. Es sollen auch Schüsse gefallen sein.

Die Beamten des Reviers Wiesloch konnten die Täter noch an der Grillhütte festnehmen. Sie waren in Besitz diverser Waffen und Werkzeuge. Einer der Beschuldigte führte ein Messer und eine Schreckschusspistole mit sich.

Außerdem befanden sich zwei Hämmer, ein weiteres Messer, eine kleine Axt sowie ein Teleskopschlagstock unter der Sitzbank eines Mofas.

Die Gegenstände wurde beschlagnahmt und die Männer nach erfolgter Personalienfeststellung wieder entlassen.

Warum die Männer bis an die Zähne bewaffnet waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Mühlhausen geführt werden.