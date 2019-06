Malsch/Rauenberg. (pol/mün) Am Donnerstagvormittag hatte ein Dieb in Malsch zugeschlagen, am Nachmittag wurde ein Mann in Rauenberg als Tatverdächtiger festgenommen.

Um 10 Uhr soll der 50-Jährige die Tasche einer 61 Jahre alten Frau in einem Café in der Malscher Hauptstraße gestohlen haben. Der Täter entkam zunächst mit der Beute im Wert von mehr als 170 Euro. Die Tasche wurde wenig später von einem Zeugen in Tatortnähe gefunden - allerdings ohne die Wertgegenstände.

Bei der Aufnahme der Anzeige hatten die Beamten des Polizeipostens Mühlhausen schon einen ersten Verdacht. Dieser bestätigte sich am Nachmittag, wie es im Polizeibericht heißt.

Ein Zeuge erkannte den Dieb wieder und alarmierte die Polizei. Dabei handelte es sich, wie die Beamten vermutet hatten, um den 50-Jährigen. Er wurde daraufhin festgenommen.

Der Zeuge hatte zwar nicht die Tat am Vormittag beobachtet, dafür aber den Diebstahl einer Handtasche am 26. Mai durch denselben Mann.

So muss sich der 50-Jährige gleich wegen zwei Diebstählen strafrechtlich verantworten.