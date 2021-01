Der Gemeindewald in Malsch besteht aus Bruch- und Brettwald (im Bild). Wegen der anhaltend steigenden Temperaturen und zurückgehenden Niederschläge in den letzten Jahren ist oberstes Ziel, den Wald klimastabil zu gestalten. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Malsch. Schon jetzt merke man die durch den Klimawandel bedingten Schäden im Malscher Gemeindewald, erklärt Philipp Schweigler, Leiter des Forstbezirks Kraichgau-Rheintal, bei der Vorstellung des Betriebsplans 2021. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Während die forstwirtschaftlichen Ausgaben die zu erwartenden Erträge im Vorjahr nur um 5600 Euro überschritten, sind es dieses Jahr schon 12.200 Euro. Dennoch war sich der Gemeinderat einig und beschloss den Betriebsplan einstimmig: Die Nachhaltigkeit im Forst und die Erholungsfunktion des Waldes stehen an erster Stelle.

"Entscheidend für den Zustand des Waldes ist maßgeblich die Witterung", so der Forstbezirksleiter. Und genau da habe er zwei Beobachtungen gemacht: Zum einen häuften sich in den letzten fünf Jahren die überdurchschnittlich warmen Jahre, "und wir müssen davon ausgehen, dass noch wärmere Jahre kommen werden", so Schweigler. Zum anderen sei auffällig, dass die Niederschläge in den letzten fünf, sechs Jahren weniger werden.

"Auch hier geht die Trendlinie nach unten, die Niederschläge nehmen weiter ab", erklärt der Forstbezirksleiter und ergänzt: "Schon jetzt beeinflusst der Klimawandel den Wald massiv." Die absterbenden Buchen machen dem Kreisforstamt am meisten Sorgen, weil sie eigentlich eine unkomplizierte und bisher problemlose Baumart gewesen seien. Die Schäden dabei sind unterschiedlich: zum Teil sind es nur Kronenteile, zum Teil sind es aber auch ganz absterbende Bäume.

Im Malscher Wald sei das Gute, dass dort die Buche nicht so stark vertreten ist. "Aber auch hier haben wir Schäden im Brettwald und um den Mingolsheimer Weg", schildert Schweigler. Grund für diese auftretenden Schäden ist dem Forstbezirksleiter zufolge die Änderung des Klimas – und das ist inzwischen nicht mehr buchenfreundlich. "Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass die Schäden in Zukunft weiter zunehmen werden", berichtet Schweigler.

Ein weiteres Problem ist das Eschentriebsterben. Diese schwere Baumkrankheit wird von einem aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht, der das Absterben der Triebe herbeiführt. "Dieses Problem hat deutlich zugenommen", erläutert der Forstbezirksleiter. "Für Malsch ist das deshalb besonders wichtig, weil die Esche nach der Eiche die zweitwichtigste Baumart hier ist." Gerade der Bruchwald sei sehr von Eschen geprägt, die nun entsprechende Schäden aufwiesen.

"In diesen Zeiten des klimatischen Umbruchs steht für uns in der Waldbewirtschaftung als oberstes Ziel die Stabilisierung der Wälder", berichtet Schweigler. Allerdings gebe es dabei zwei Grundprobleme: Zum einen seien klimastabile Baumarten häufig nicht vorhanden; zum anderen seien klimastabile Baumarten wie die Eiche, falls vorhanden, in frühen Wachstumsphasen häufig der Buche oder anderen Baumarten unterlegen. Würde das Kreisforstamt nichts dagegen unternehmen, würden die Ansätze für eine Selbststabilisierung des Waldes verloren gehen.

"Diese zwei Probleme sind der Leitfaden für unser Handeln: Wir fördern die stabilen Bäume, wir pflanzen sie an und versuchen so, im Wald ein Netz von toleranten klimastabilen Bäumen zu bilden, damit sich der Wald langfristig auch selbst regenerieren kann", betont Schweigler. Das sei zwar nicht immer einfach, aber dringend notwendig – und eben teuer.

Zum Beispiel, weil beim Absägen der abgestorbenen Bäume zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, erklärt Schweigler. Dafür – und für alle anderen Kosten, die mit der Holzentnahme zusammenhängen, wie beispielsweise der Transport von gefällten Bäumen innerhalb des Waldes – werden 2021 etwas mehr als 11.000 Euro notwendig. Außerdem müsse man auch in die Anpflanzung neuer Kulturen und den Erhalt der bestehenden investieren: Dafür und für Waldschutzmaßnahmen, darunter Nistkästen, Zaunbau oder Borkenkäfer-Bekämpfung, werden knapp 10.000 Euro fällig.

Mit den Kosten für die Unterhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen sowie Steuern, Versicherungen oder Erstattungen an Gemeinden wird Malsch für den Gemeindewald in diesem Jahr 35.500 Euro ausgeben müssen. Dem stehen allerdings Einnahmen von nur 23.300 Euro gegenüber, was einen Zuschussbedarf von etwas mehr als 12.000 Euro ergibt. Die Haupteinnahmequelle im forstwirtschaftlichen Betrieb wird der Verkauf von Holz sein: Damit erhofft sich die Gemeinde, 20.000 Euro einzunehmen.

Wie Schweiglers Kollege Christopher Schierk abschließend erläuterte, soll der Fokus dieses Jahr wieder mehr auf die Waldpädagogik gelegt werden: "Wir wollen die Kinder wieder rausbringen, sie sollen Spaß in der Natur haben, den Wald kennenlernen und ihn als Lernort nutzen."