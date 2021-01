Die frühere Gastwirtschaft „Zum Adler“ in der Hauptstraße 99 in Malsch. Die jetzigen Eigentümer Nicole und Oktavian Wagner haben das geschichtsträchtige Gebäude komplett saniert, auch den imposanten Torbogen. Foto: Edmund Schmitt

Von Reinhold Stegmeier

Malsch. Stolze 500 Jahre ist das ehemalige Gasthaus "Zum Adler" mittlerweile alt. Ein historisches Kleinod, über das auch Altbürgermeister Dionys Wipfler und Heimatforscher Edmund Schmitt stets viel zu berichten wussten. Ende Dezember 1973 schloss das wohl älteste Malscher Gasthaus in der Hauptstraße 99 seine Pforten. Die damaligen Eigentümer Wilhelm und Wilhelmina Kukla gaben die Wirtschaft mit Fremdenzimmern altersbedingt auf.

Das jahrhundertealte Anwesen fiel in eine Art Dornröschenschlaf – bis sich die jetzigen Eigentümer, das Ehepaar Nicole und Oktavian Wagner, des Gebäudes annahmen und den Torbogen, die ehemalige Schankwirtschaft mit Herberge sowie die Stallungen sanierten.

Das Ehepaar Kukla hatte das Gasthaus "Zum Adler" 1953 von Wendelin Erhard und dessen Ehefrau Katharina gekauft. Altbürgermeister Dionys Wipfler erzählt gerne von dem in Malsch sehr beliebten Adlerwirt Wendelin, dessen Vater Konstantin bereits im Malscher Grundbuch als Eigentümer des historischen Anwesens registriert war. Wendelin habe ein sehr großes Herz gehabt, sei Unterhalter mit viel Herzblut und ein geborener Schauspieler gewesen.

Ein altes Foto und eine historische Zeichnung des früheren Gasthofes, rechts mit Herberge und Stallungen. Foto/Repro: Edmund Schmitt

Noch vor 70 Jahren gab es in Malsch weder Radiogeräte noch Fernseher. Dennoch ging es hier keineswegs trist und traurig zu: Dafür sorgte der gesellige Gastwirt Wendelin Erhard, der das heimische Laienschauspiel förderte und den örtlichen Vereinen bei Theatervorführungen als "Theaterregisseur" hilfreich unter die Arme griff. Damals boten alle örtlichen Vereine ihren Mitgliedern zum Weihnachtsfest ein Theaterstück mit lauter Malscher Eigengewächsen. Und immer war der Adlerwirt mit Rat und Tat dabei.

Noch im Jahr 1953, kurz nach dem Verkauf seiner Gastwirtschaft, verstarb Wendelin Erhard. Seine Witwe Katharina zog alsdann zu ihrer Schwester in die Hauptstraße 48 und erreichte ein biblisches Alter.

Wilhelm und Wilhelmina Kukla kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimatvertriebene nach Malsch. Sie stammten beide aus Botenwald/Nordmähren, wo sie eine gut gehende Bäckerei betrieben hatten. In den Jahren 1958 bis 1960 renovierte das Ehepaar Kukla den "Adler" samt Anwesen von Grund auf. Im oberen Stockwerk des alten Gasthofes wurden Fremdenzimmer sowie ein Nebenzimmer errichtet, sodass der altehrwürdige "Adler" wie schon vor über 500 Jahren erneut Durchreisende beherbergen konnte. Anfangs wussten nur die Heimatvertriebenen, derer es in Malsch nach Kriegsende über 430 gab, die mährische Küche Wilhelminas zu schätzen. Später kamen dann nicht nur die Mälscher, sondern auch Besucherinnen und Besucher aus den umliegenden Ortschaften in den "Adler," um Wilhelminas "Bauernschmaus" zu kosten.

Wann genau der ehemalige Torbogen verschwand, lässt sich nicht mehr feststellen, denn Malsch wurde nach dem Bauernkrieg 1525 und dem später folgenden Pfälzischen Erbfolgekrieg etliche Male dem Erdboden gleichgemacht. Zeugen aus dieser Zeit waren Steine mit Jahreszahlen in etlichen Kellergewölben, die beim Abriss regelmäßig in der Mülldeponie des Bottlochs landeten.

Ein altes Foto und eine historische Zeichnung des früheren Gasthofes, rechts mit Herberge und Stallungen. Foto/Repro: Edmund Schmitt

1960 war das Jahr des bedeutenden Münzfundes: Beim Neubau der alten Gaststube stieß man auf einen Krug mit Einwurfschlitz, der 168 Münzraritäten enthielt (ausführlich von Dionys Wipfler im Heimatbuch von 1983 auf Seite 213 beschrieben). Der neue Eigentümer des historischen Gebäudes, Oktavian Wagner, hat übrigens vor, die Fundstelle optisch hervorzuheben.

Die Vergrabungszeit des Fundes datierte das Badische Münzmuseum aufgrund der jüngsten Jahreszahl der einzelnen Münzen auf das Jahr 1547. Die Münzen selbst kamen aus allen Ecken und Enden Deutschlands und zum Teil auch aus dem Ausland. Es kann vermutet werden, dass der damalige Adlerwirt während des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1688-1697) sein Leben verlor, sodass der Krug mit den 168 Münzen bis zu seiner Entdeckung im Jahr 1960 friedlich unter dem Wirtshausboden schlummerte.

Bis dahin war der separate Stall für die Gastpferde im hinteren Anwesen des "Adlers" noch vorhanden. Gegenüber der Gastwirtschaft stand der Zehntkeller mit dem darüber liegenden Wohnhaus. Er war im Bauernkrieg (1525) eingeäschert, 1573 aber bereits wieder aufgebaut worden. Im Türkranz zum Zehntkeller ist zu lesen: "Anno Domini 1573 – Wendel Geier, derzeit Fäut zu Kislaw, beauty mich neu." Niemand kann mehr mit Sicherheit sagen, dass sich zu dieser Zeit auf der schräg gegenüberliegenden Seite des Zehntkellers schon das Gasthaus mit Herberge und Stallung "Zum Adler" befand. Aber alles spricht dafür, dass dem so war.