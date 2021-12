Von Maria Stumpf

Malsch. Eine idyllische Gemeinde mit Wallfahrtskapelle, Weinbergen und Fastnachtsumzügen, ein Ort mit einem Hauch von Katholizismus und voller Lebenslust. Das ist Malsch und dort lebt Matthias Melich. Der SAP-Mitarbeiter studierte einst Englische Philologie und Mathematik. Zwar war er nie Mitglied in einem Elferrat und auch kein Karnevalsprinz, als Büttenredner oder SAP-Kabarettist kennt man ihn aber schon länger. Und jetzt das: Der 59-Jährige hat ein Buch veröffentlicht. "Blutige Spätlese – der Kraichgau Thriller mit dem Hoffenheim-Kick" ist der Titel. Auf der Spur des Serienkillers führen 370 Seiten zu einem dramatischen Finale. RNZ-Reporterin Maria Stumpf sprach mit dem Autor über sein Erstlingswerk.

Herr Melich, worum geht es in Ihrem Buch?

"Blutige Spätlese" ist ein Regionalthriller, kraftvoll wie ein lokaler Spitzenwein und verwurzelt in den Traditionen der Region. Auf den Stufen der Pfarrkirche in Malsch wird die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Die polizeilichen Ermittlungen verlaufen ergebnislos. Als mein Held Tobias Stetten zufällig beim Fastnachtsumzug auf Hinweise stößt und ihm niemand glaubt, beginnt der Familienvater auf eigene Faust mit Nachforschungen, taucht ab in das Böse der Idylle und stolpert hin zur Auflösung eines schaurigen Geheimnisses.

Was ist das Besondere an Ihrem Thriller – außer, dass er in der Region verankert ist?

Der Leser ist mittendrin im Geschehen. Ich mag diese skandinavischen Krimiautoren wie Stieg Larsson, Henning Mankell oder Jo Nesbø. Aber für meine eigene Schreibe sind sie mir ein bisschen zu brutal. Ich gebe auch zu, dass da ein Stück weit Autobiografisches drin steckt. Weil ich gerne hier lebe. Und das Besondere ist tatsächlich, dass das Buch wie eine Schnitzeljagd aufgebaut ist. Noch zwei Seiten vor dem Ende weiß keiner, wer der Mörder ist. Und wer sich in Literatur, Film und Musik ein bisschen auskennt, wird viele Anspielungen finden.

Auf was?

(lacht) Wer alleine schon beim Inhaltsverzeichnis nicht an James Bond denkt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Als Autor hat es mir Spaß gemacht, zweite Ebenen einzubauen. Edgar Allen Poe steckt da mit drin, King Kong oder auch einige Bibelverse. Herzlichen Glückwunsch übrigens an denjenigen, der die Stelle findet, die versteckt auf die Hard-Rock-Band AC/DC hinweist.

Sie waren mal Wissenschaftler und sind nun über den launigen Büttenredner bei der Fastnacht zum Autor eines schaurigen Kriminalromans geworden. Wie geht das?

Ganz einfach. Irgendwann kam das Gefühl, was ganz anderes ausprobieren zu wollen. Und da ich im Vorruhestand bin, geht das. Aber es hat mit Unterbrechungen trotzdem acht Jahre gedauert bis zur Veröffentlichung. In der Zeit der Corona-Pandemie gab es nicht viel anderes zu tun. Sonst wäre das Buch vielleicht gar nicht fertig geworden.

Die Einnahmen aus dem Buchverkauf sollen für einen guten Zweck sein. Gibt es deshalb nur eine Sonderauflage von rund 1500 Stück?

Ich spare damit viele Verlags- und Druckerkosten. Die "Blutigen Spätlesen" sind nicht überall erhältlich. Ich bezeichne mein Buch als "Benefiz-Thriller." Verkauf und Vertrieb werden von vielen Menschen ganz unterschiedlich ehrenamtlich unterstützt, weil eben die Einnahmen an die Ladenburger Initiative "Ein Kiwi gegen Krebs" und damit an das Heidelberger Kindertumorzentrum gehen.

Ich zitiere: "Gerade hat der Schiedsrichter die zweite Halbzeit angepfiffen. Mal sehen, was die so bringt". Es sind die letzten Sätze im Buch. Ist das ein Hinweis auf die Fortsetzung der Kriminalgeschichten aus Malsch?

Ganz ehrlich? Ich weiß es noch nicht. Aber die Möglichkeit bestünde.

Info: Die limitierte Sonderauflage von "Blutige Spätlese" als Kraichgau-Thriller gibt es für 15 Euro bei Bücher Dörner in der Wieslocher Hauptstraße 84 und beim Weingut Bös in Malsch, Wiesenäcker 2. Beim Weingut werden auch Präsentkörbe mit Buch, Wein und Schokolade angeboten.