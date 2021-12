Von Rolf Kienle

Dielheim. Das Thema ist einem nicht ganz fremd, wenn man in der einstigen Zigarren-Hochburg Dielheim lebt und der Großvater sein Geld noch in der Zigarrenfabrik verdiente, aber Willi Knopf hatte einen völlig anderen Zugang zur Zigarre. Er fing mit 19 Jahren an, Zigarre zu rauchen; da hatte es noch ein ziemlich verstaubtes Altherren-Image. Er zog sie dennoch jeder Zigarette vor und blieb ihr treu. Dass er heute, Jahrzehnte später, Inhaber der Cigar Company Laura Chavin sein würde, war wirklich nicht zu ahnen.

Willi Knopf ist eigentlich in der Werbebranche zu Hause. Seine brennende Leidenschaft für Zigarren ließ ihn in Kontakt kommen zu den bekannten Häusern der Szene, zumal wenn es sich um deutsche Häuser wie das von Laura Chavin handelt. Das hatte der Schwabe Helmut Bührle in den 1990er Jahren gegründet, ihm die beiden Vornamen der Töchter gegeben und sich international einen guten Namen gemacht. Doch 2017 geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten. Willi Knopf übernahm zunächst das Betriebsvermögen und zwei Jahre später die Markenrechte. Und nahm sich im März vergangenen Jahres beim Neustart fest vor, die besten Zigarren der Welt zu produzieren. Mittlerweile bekommt man Laura Chavin deutschlandweit und im nahen Ausland im Fachhandel und der gehobenen Gastronomie.

Den Zigarrenraucher interessiert vor allem das Format und die Stärke. Vom Format hängt die Länge des Genusses ab – Laura Chavin hat deshalb verschiedene Zigarren im Programm.

Dass einer die Ärmel beim Start hochkrempelt und sich große Ziele setzt, ist noch erwartbar. Aber: Zigarren gab es und gibt es ohnehin reichlich; rund 1500 Marken und Formate dürften weltweit um den Markt buhlen. Immerhin gut eine Milliarde Zigarren werden jedes Jahr in Deutschland in Rauch aufgelöst. Die meisten davon zwischen März und September, weil man dann auf Balkon oder Terrasse paffen kann, weiß Willi Knopf inzwischen. Im Winter geht die Rauchfrequenz deutlich zurück, wie auch die Möglichkeit, sich in Bars oder anderswo ein "Rauchopfer" zu genehmigen.

Was Zigarrenraucher an einer Zigarre zuallererst interessiert, sind Format und Stärke. Vom Format hängt die Dauer des Genusses ab, von der Stärke der gewünschte Genuss oder wie es Fachleute nennen, der "physiologische Einfluss auf den Raucher". Wird er zu heftig, macht das Paffen keinen rechten Spaß. Willi Knopf peilt auf der Skala zwischen eins und zehn eine 6,5 an. "Die will ich nicht überschreiten", sagt er.

Dass die Zigarre gut verarbeitet sein soll, ist für ihn Grundvoraussetzung. Seine Laura Chavin ist nicht zum Schnäppchenpreis zu haben, sondern rangiert im Premiumbereich, da muss die Qualität stimmen. Knopf hat dafür gesorgt, dass er einen direkten Einfluss auf die Herstellung hat. Er lässt seine Zigarren in der Dominikanischen Republik herstellen, dem mit Kuba wichtigsten Produktionsland für "Puros". "Der Tabak aus eigenem Anbau wächst in 800 Metern Höhe", was klimatisch ideal sei, erklärt Willi Knopf. Die Blätter werden feiner, dünner und aromatischer. Angebaut werden vorwiegend sogenannte Urtabake statt gekreuzter Sorten. Auf Chemie beim Düngen könne man durchweg verzichten. Außerdem vermeidet man Monokultur und baut im Wechsel Mais an, was dem Bauern ebenfalls Ertrag bringt.

Derzeit werde das Deckblatt noch dazugekauft, aber das soll sich ändern. Die Fermentation werde in mehreren Vorgängen schonend vollzogen, die Tabakblätter schließlich vier bis fünf Jahre zum Reifen gelagert. Nach dem sensiblen und wichtigen Vorgang, den man Blend nennt, wird die Frage gestellt: Was passt zusammen, um eine gute Zigarren zu bekommen. Nach dem Rollen gehen sie ein weiteres halbes Jahr ins Reifelager.

"Ich kenne kein Genussmittel mit so vielen einzelnen Herstellungsschritten, mit denen man sich für oder gegen gute Qualität entscheidet", hat Willi Knopf inzwischen kennen gelernt. Am Ende der Produktion soll "klassische Eleganz" stehen, hat er sich vorgenommen. Das Auge raucht ja mit. Und natürlich soll die Sache Spaß machen. Am Anfang war das Zigarrenmachen für den Branchenneuling "kein Zuckerschlecken". Wenn aber beispielsweise der Mann, der in "Pinos Bar" in Heidelberg den Schlüssel für den Humidor in der Tasche hat, bei Laura Chavin von der "deutschen Davidoff" spricht, dann hat sich die Mühe bereits gelohnt.