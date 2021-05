Von Matthias Miltz

Walldorf. Windkrafträder sorgen für Ärger. Ihre Signallampen blinken die ganze Nacht über, um im Flugverkehr für Sicherheit zu sorgen. Anwohner kritisieren, dass die Nächte hierdurch nicht mehr richtig dunkel sind. Das Walldorfer Unternehmen Lanthan Safe Sky hat sich diesem Problem angenommen: "Die Frage, die man sich stellen musste, war: Die Lichter sind dauerhaft an. Aber wann werden sie denn wirklich gebraucht?", erklärt Marc Förderer, Marketingleiter und zuständig für Business-Development bei Lanthan.

Die Antwort: Nur dann, wenn sich ein Flugzeug oder ein Hubschrauber im Luftraum rund um das Windrad befinden. "Deshalb hatten wir dann die Idee, dass wir Signale nutzen könnten, die die Flugzeuge sowieso aussenden und mit einem Transponder-Empfang regeln könnten", erzählt Förderer.

Fahrt aufgenommen habe der Plan dann so richtig im Jahr 2018 nach einer Gesetzesänderung. Damals wurde beschlossen, dass an allen Windkraftanlagen bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen eingebaut werden müssen. Mittlerweile ist die Technologie des Walldorfer Unternehmens marktreif. "Ganz banal erklärt funktioniert unsere Technologie wie ein Bewegungsmelder. Wenn ein Flugkörper in den Luftraum von vier Kilometern rund um die Anlage eindringt, gehen die Lichter an, wenn es ihn wieder verlässt, wieder aus." Dafür werde in den Windpark ein Schaltschrank mit der Technologie und eine Antenne eingebaut, die die Signale über einen Satelliten empfängt. Wenn also ein Flugkörper in den Luftraum eindringt, wird das Transponder-Signal der Flugkörper vom Empfänger (siehe Grafik ATS-3) an der Anlage aufgenommen, an einen Server geleitet, der das Signal zurück an den Schaltschrank (ATS-4) sendet, von wo aus die Leuchten dann eingeschalten werden. Außerdem, so die Argumentation der Entwickler, fliege so gut wie kaum jemand nachts auf dieser Höhe. "Und selbst bei Tests an Flughäfen betrug die Ausschaltquote der Lichter 98 Prozent", erklärt Förderer.

Ein weiterer Vorteil der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung sei zudem, dass die Leuchtmittel viel länger halten, wie Förderer weiß: "Das ist der logische Schluss. Wenn die Leuchten dauerhaft blinken, verringert sich auch automatisch ihre Lebensdauer. Wenn sie allerdings nicht im Dauereinsatz sind, lässt sich auch hier Material sparen." Und der geringere Bedarf an Leuchtmitteln wiederum wirke sich ebenfalls positiv auf die Umwelt aus: "Es müssen schlicht und ergreifend nicht so viele Lampen produziert werden, was natürlich gut für den ökologischen Fußabdruck ist."

Bedingt durch eine Anordnung der Bundesregierung, die besagt dass bis 2022 alle Windkraftanlagen umgerüstet sein müssen, erstreckt sich das Arbeitsgebiet des Unternehmens mittlerweile "von der Nord- und Ostsee, bis nach Bayern." Erst vor Kurzem wurde die erste Anlage mit dem Lanthan-System in Betrieb genommen, die Resonanzen seien durchweg positiv gewesen. "Die Anwohner waren sehr zufrieden, dass es bei ihnen endlich einmal wieder richtig dunkel war", berichtet Förderer.

In Zukunft sollen noch weitere Projekte folgen, wie zum Beispiel im Bürgerwindpark in Gerichtstetten im Kreis Buchen, wo man schon jetzt mit den Anlagenbetreibern für eine Umrüstung plant. Aber nicht nur in Deutschland soll die Technologie eingesetzt werden. "Wir haben den Plan in Zukunft auch ins europäische Ausland zu expandieren. Dieser Markt und das Problem beschränkt sich ja nicht nur auf Deutschland." Und: Auch nicht nur auf Windkraftanlagen. "Wir haben unser System auch schon in den Alpen an Liftanlagen verbaut. Auch da herrscht die gleiche Problematik, bei der unsere Technologie helfen kann", erklärt Förderer.