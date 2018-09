Walldorf. (kvs) "Walldorf bewegt nicht nur Walldorfer." So lautete letztlich das Lösungswort des Preisausschreibens bei der langen Einkaufsnacht in Walldorf - und dass dem so ist, konnte auch jeder Besucher sehen: Es war ein stetes Auf und Ab, Hin und Her zwischen Astoria-Apotheke am einen und Friseursalon Exact am anderen Ende der "Bewegungsmeile", wie die Veranstalter die Achse des Geschehens betitelten. Und so bevölkerten bei perfektem Wetter Stammgäste ebenso wie "Ersttäter" Hauptstraße, Drehscheibe und Nußlocher Straße bis weit in die Nachtstunden hinein.

Lange Einkaufsnacht in Walldorf - Die Fotogalerie

























































































Die Werbegemeinschaft Walldorf unter der Leitung von Bernhard Gröner und das Organisationsteam um Petra Tognino hatte wieder ganze Arbeit geleistet. Die Unterstützung der Stadt Walldorf, der Sparkasse Heidelberg und der Volksbank Kraichgau machte ein attraktives Programm möglich, bei dem ein Höhepunkt den nächsten förmlich jagte. Damit bewies die Wirtschaftsförderung der Stadt Walldorf einmal mehr, dass ihr die Förderung des lokalen Einzelhandels wirklich am Herzen liegt.

Vom Rathausplatz bis zur oberen Hauptstraße warteten 32 Fachgeschäfte und Institutionen auf die späten Kunden, die teilweise aus der gesamten Metropolregion angereist waren. Alle Inhaber hatten sich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern zusätzlich zum offiziellen Rahmenprogramm noch etliche Attraktionen einfallen lassen. So trieben die beiden "Ringel-Schlingel" vom Stelzentheater "Circolo" viel Schabernack, es gab Bewegungsspiele für Jung und Alt, eine LED-Diabolo-Show sowie reichlich Musik. Die kulinarischen Köstlichkeiten auf der Drehscheibe rundeten das bunte Angebot an diesem Abend ab.

Am Ende waren nicht nur die Besucher mit der nächtlichen Aktion sehr zufrieden, sondern auch die Einzelhändler.