Von Johannes Hucke

Rauenberg. Schon eine tolle Sache, die Physik. Fast alles kann sie messen: Druck, Temperaturen, Dichte, Energie – und selbst wenn irgendwo in Hawaii ein winziges Vulkänchen zweimal hustet, wird das in Bensberg aufgezeichnet. Wie aber steht es mit der Freude? Ist die nicht auch irgendwie wichtig für Mensch und Natur? Wie ließe sich etwa all der Genuss, das Geplauder und Gelächter, die Geselligkeit, kurz: das empfundene Glück bemessen, das in 38 Jahren Besenwirtschaft so gescheffelt wird? Exakt wissenschaftlich wie immer, schlagen wir die nach oben weit geöffnete Meisersick-Skala vor – begründeter Maßen, denn eine so naturbelassen positive Basis wie hier am Rebenrand von Rauenberg müsste sich zu Forschungszwecken doch hervorragend eignen.

NACKTE FAKTEN Adresse: Weingut Willi Meisersick, Malschenberger Straße 20, 69231 Rauenberg Telefon: 0 62 22/6 02 32 Homepage: www.weingut-meisersick.de Seit: 1983 Lagen: Rund um Rauenberg. Auf Lagenangaben wird verzichtet. Rebfläche: 2 Hektar Rebsorten: Auxerrois, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Silvaner, Chardonnay, Gewürztraminer, Müller-Thurgau, Riesling; Spätburgunder, St. Laurent, Cabernet Cortis, Dornfelder Spezialitäten: Auxerrois, Spätburgunder und Cabernet Cortis Preise: von 3,80 bis 11,50 Euro

Für den Fall, dass die ernste Wissenschaft mit diesem Tipp mal wieder nichts anfangen kann, bleibt immer noch der liebe Gott; der registriert bekanntlich ganz genau, wer da wann am Hoftor scharrt, und was ihm oder ihr nach Einlass aufgetragen wird. Der Ablasshändler Tetzel ist an Luther ja gescheitert; hätte er’s doch nur mal mit Liptauer versucht! Wohlgemerkt: strikt nach dem Rezept der Waltraud Meisersick, nur so kommt man ins Himmelreich, zumindest bis die Schale leergefuttert ist. 500 Euro hat man ihr schon geboten, damit sie Zutaten und Technik verrät. Nichts da! Zu Rauenberg gelten noch wirkliche Werte. Selbst weltgewandte Top-Sommeliers wie Daniel Dumbeck können sich dem Charme dieser Vorspeise nicht entziehen: "Die Aioli der Besenwirtschaft!", dekretiert der Experte.

Hier lacht das Glück: drei Generationen Meisersick mit (v.l.) Frank, Felix und Willi Meisersick. Foto: Steinheimer

Und damit wären wir erst am Anfang all der Herrlichkeiten, die in diesem 1983 gegründeten Original-Besen aufgetragen werden. Die konsequente Qualitätsorientierung führt bei den Produkten zum Allerfeinsten: Selbst das Griebenschmalz stammt vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein. Berühmt von Anfang an: die Ochsenbäckle mit Meerrettichsoße, streng nach Familientradition. Gebt Euch gar keine Mühe: An diese Rezeptur kommt Ihr auch nicht ran. Aber Ihr dürft es ja vor Ort probieren, in diesem sagenumwoben gemütlichen Stübchen, im heimeligen Hof, von Zeit zu Zeit beschallt vom Rauenberger Kirchturm her. "Oh du mein lieber Abendglockenwein!", möchte man entzückt einstimmen – und tut es auch, denn es handelt sich um einen durch und durch musikalischen Besen. Seine Genehmigung stellte die Behörden einst vor Probleme, da er im Umland der allererste war.

Von wegen Wein: Was trinken wir da eigentlich? "Badischer Landwein" steht drauf – das macht die Genehmigung einfacher, und Heroen der Zunft wie Friedrich Becker machen das ebenso. Der eben erwähnte Glocken-Begleiter ist eine pikante Mischung aus Riesling und Silvaner, wie alle Trünke des Hauses geprägt von einer hohen Trinkigkeit. "Als ich angefangen hab, konnt merr Winzer ja noch gar net lerne", erinnert sich Genuss-Pionier Willi Meisersick jener Tage, da er mit sechs Rebsorten anfing, Menschen en gros glücklich zu machen. Inzwischen sind es gar 13! Seit 2003 zeichnet Junior Frank verantwortlich; ihm oblag und obliegt der Ausbau, nicht zuletzt in punkto Vielfalt und Güte.

Urgemütlich: die Besenwirtschaft im Weingut Meisersick. Foto: Steinheimer

Der Honold-Schüler (liebe Grüße nach Östringen!) legt einen Auxerrois auf, der den Geschmack der Generationen eint: gut geölt und wunderbar geschmeidig, fruchtintensiv, doch elegant und dabei auch noch trocken. Ähnlich beliebt: der Chardonnay, dem man sein langes Hefelager anmerkt, auch Secco und Rosé – wobei eine besondere Empfehlung der Cuvée aus Spätburgunder und Cabernet Cortis gilt: So einen Roten gab es früher in keinem Besen nicht!

Lebensgefährtin Andrea Wagner und Sohn Felix geben dem Junior-Chef den nötigen Support, wobei dem Jüngsten eine besonders wichtige Aufgabe zufällt: gemeinsam mit Oma Waltraud bildet er das Besen-Einkaufsteam. Gute Kollegialität ist für die Firmenbilanz schließlich unverzichtbar.

Zurück zu wissenschaftlichen Methoden. Wir können von einem luziden Fallbeispiel berichten: Jahrzehntelange Studien belegen, dass sich ein Stammgast mit einer Fleischbrühe-Wein-Therapie bis über 90 extrem fit und dabei auch noch die Lebensqualität so hoch hielt, wie dies in sozialen Brennpunkten namens St. Tropez oder Moritz niemals möglich wäre. Aus diesem Grund unser nachdrücklicher Rat: Gönnen Sie sich regelmäßig einen Urlaub in Rauenberg! Zwei Doppelzimmer mit allem Komfort runden das Meisersicksche Kurangebot trefflich ab. Das Einzige, was während der Aufenthalte vermutlich nicht passieren wird, ist ein lebensbedrohlicher Gewichtsverlust. Aber so was lag hierzulande noch nie im Trend.