Kronau/Bad Schönborn. "Mir sind in dieser Region keine Zuchterfolge beim Wiedehopf bekannt. Dass der seltene Vogel nach über 50 Jahren wieder im alten Landkreis Bruchsal auftauchte, ist überaus erfreulich", erklärt Lorenz Haut, langjähriger Geschäftsführer des Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz (BNA) aus Hambrücken, nachdem die Vogelart in der Region gesichtet werden konnte.

Als Haut kürzlich über eine Beobachtung eines "Schmetterlingsartig fliegenden Vogels mit Futter im Schnabel" auf einem Wiesengelände zwischen Kronau und Bad Schönborn informiert wurde, machte er sich zusammen mit Vogelschützer und Naturschutzwart Herbert Geitner aus Mingolsheim auf den Weg. Geitner fungiert auch als Geschäftsführer im Verband deutscher Waldvogelpfleger und Vogelschützer und war natürlich gleich Feuer und Flamme, zumal bereits im Frühjahr ein auffälliger Vogel gesehen, aber nicht lokalisiert werden konnte.

Jetzt hatte man bei der Erkundung eines potenziellen Wiedehopf-Habitats Glück und nach längerem Warten kam diese früher weit verbreitete, doch inzwischen stark zurückgegangene, Vogelart auf große Entfernung zum Vorschein und konnte dabei genau unter die Lupe genommen und fotografiert werden. "Da der Jungvogel von einem älteren Tier gefüttert wurde, ist eindeutig bewiesen, dass die Vögel auch hier brüteten", informiert Geitner, der weiter ausführte, dass der Wiedehopf ein Bewohner offener Flächen mit altem Baumbestand sei. Er liebe jedoch auch Weinberge oder Streuobstwiesen. Zur Beschaffung des Futters werden gerne kurzrasige, spärlich bewachsene, sandige Flächen aufgesucht. Der amselgroße Vogel mit auffälligem schwarz-weißen Federkleid mit gelben Einschlüssen und Federhaube auf dem Kopf ist eigentlich nicht zu übersehen – wenn man sich Zeit lässt. Auch den charakteristischen, weithin hörbaren Ruf "hup,hup,hup", der tatsächlich an eine Autohupe erinnert, kann man deutlich vernehmen.

Dass der Wiedehopf, der eigentlich zu den bekanntesten heimischen Vogelarten zählt, offensichtlich hier in der Region diese für ihn guten Bedingungen vorgefunden hat, freut auch Kronaus Bürgermeister Frank Burkard, der ebenfalls an der Beobachtung teilnahm. "Wir sollten alles dafür tun, damit die bewährten Lebensbedingungen für diese populäre, leider jedoch seltene, Vogelart erhalten bleibt", so der Rathauschef.

Und Herbert Geitner betont, dass "gerade die Vogelwelt eine herausragende Rolle einnimmt. Zumal zahlreiche, vom Aussterben bedrohte Arten wie Wendehals, Rotkopfwürger, Grau- oder Grünspecht und Steinkauz die heimischen Wiesen als wertvolle Zufluchtsstätten und Überlebensräume aufsuchen". Baden-Württemberg sei das Bundesland mit den bedeutendsten Streuobstbeständen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.

Da der Wiedehopf (lateinisch: Upupa epops) gerne Nisthilfen nutzt, hatte man in Bad Schönborn schon im Vorjahr nach der letzten Sichtung sogleich ein Projekt ins Leben gerufen. Gerhard Bender, früherer Rektor an der Franz-Josef-Mone-Schule am Ort und Initiator der umweltpädagogischen Einrichtung "WIGwam" ("Wachhaus im Grünen"), hatte zusammen mit Lehrkräften und Kindern Nistkästen zur Wiederansiedlung des Wiedehopfs gefertigt.

"Der Wiedehopf stand durch unterschiedliche Ursachen in ganz Deutschland am Rande der Ausrottung und ist im Rote-Liste-Zentrum des Bundesamtes für Naturschutz als gefährdet aufgeführt", informiert Herbert Geitner. Trotzdem zähle der Wiedehopf zu den bekanntesten, heimischen Vogelarten. Dies sei sicher auch der Tatsache geschuldet, dass im bekannten deutschen Volks- und Kinderlied "Die Vogelhochzeit" in einem Vers auch der schöne Vogel besungen wird. In der Regel bestehe das Gelege eines Wiedehopfs aus fünf bis sieben Eiern, es können auch bis zu neun sein. Die Chancen auf weitere Tiere in der Zukunft sind also gegeben.