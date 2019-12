Kronau. (jubu) Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Kronau. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, waren gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Heidigstraße und Kreisstraße K3575 am Industriegebiet drei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Bei der Kollision wurde eine Person schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste verkeilte Autotür öffnen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Zur Personenrettung und Unterstützung war auch die freiwillige Feuerwehr Kronau im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unbekannt. Im Bereich der Kreuzung kam es während der Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten zu nur geringen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.