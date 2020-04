Kronau. (RNZ) In Kronau drängt die Zeit beim Bau der Sozialwohnungen für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung. Die landkreiseigene Gemeinschaftsunterkunft Bad Schönborn (Kislau) wurde zum 1. April planmäßig geschlossen. Wie die Gemeinde mitteilt, wurden daher am Montag die letzten dort noch wohnenden, der Gemeinde Kronau zugeteilten Geflüchteten für eine begrenzte Übergangszeit auswärts in Landkreiseinrichtungen untergebracht.

"Wir stehen in dieser Angelegenheit ziemlich unter Druck. Wir dürfen die Solidarität der anderen nicht überstrapazieren", so Bürgermeister Frank Burkard, der sich ausdrücklich beim Landkreis für das Entgegenkommen bedankte.

Insgesamt schlägt die Corona-Krise immer heftiger auf die Projekte der Gemeinde Kronau durch. Beim Neubau des Kindergartens können einige Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, wodurch der komplette Zeitplan ins Wanken gerät. "Wir brauchen die Betreuungsplätze dringend zum nächsten Kindergartenjahr ab Mitte September", sorgt man sich im Rathaus. Auch bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses kommt es zu Verzögerungen.

Aus Stuttgart kamen am Wochenende kleinere Ergänzungen und Klarstellungen zur aktuellen Corona-Verordnung. Am spürbarsten ist dabei sicher die nun geforderte Zutrittskontrolle für Geschäfte in geschlossenen Räumen, was insbesondere die Einzelhändler jetzt umsetzen müssen.

Als Hoffnungszeichen wertet der Kronauer Krisenstab dagegen die Ankündigung, Unternehmen auch ohne Vermögensprüfung Hilfsgelder zu genehmigen. Es reiche der Nachweis, dass die laufenden Ausgaben durch die betrieblichen Einnahmen nicht gedeckt seien.