Malsch/St. Leon-Rot. (rnz) Die Sanierungsarbeiten, die am Montag auf der Bundesstraße B3 zwischen Bad Mingolsheim und Malsch beginnen, haben in St. Leon-Rot für Irritation gesorgt. Zwar finden die Arbeiten im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe nur auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern statt, voraussichtlich bis Ende Mai aber werden dadurch weiträumige Umleitungen notwendig: Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wird einerseits über die Landesstraßen L628 und L546 nach St. Leon-Rot und von dort weiter über die Kreisstraßen K4152 und K3536 in Richtung Waghäusel zur L555 geleitet; andererseits bei Malschenberg über die K4169 nach Rauenberg und von dort über B39 und B292 an Mühlhausen vorbei nach Östringen. Der Verkehr in Richtung Norden (gen Heidelberg) kann die B3 weiter nutzen, darf aber im Baustellenbereich höchstens 30 Stundenkilometer schnell fahren.

Wieso der Verkehr von einer Bundesstraße praktisch an zwei Autobahnauffahrten vorbei (Kronau und Walldorf) über die Ortschaften geleitet wird, stieß jüngst in der St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung auf Unverständnis. Gerade in St. Leon sei die Verkehrsbelastung seit Jahren ein drängendes Thema, wegen der Baustellen insbesondere auf den Autobahnen A5 und A6 verzeichne man ohnehin ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und kürzlich seien vom Land auch Sanierungsarbeiten auf der St. Leoner Ortsdurchfahrt (L546) für dieses Jahr angekündigt worden.

Wie Bürgermeister Alexander Eger jetzt erklärte, haben die verantwortlichen Behörden die Umleitungen nach einer Mitteilung zweifach begründet. Zum einen sei es generell üblich, Verkehr von Autobahnen ins "nachgeordnete Netz", also etwa Bundes- oder Landesstraßen, umzuleiten, nicht aber umgekehrt hinauf auf die höherrangigen Verkehrswege. Zum anderen ballten sich derzeit die Baumaßnahmen auf den Autobahnen, sie seien ohnehin bereits hochbelastet, gerade ums Walldorfer Kreuz, und die Gefahr von Unfällen sei gestiegen, sodass beispielsweise zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet werden mussten.

Zusätzlichen Verkehr auf die Autobahnen umzuleiten, würde die Situation noch verschärfen. Bürgermeister Eger teilte weiter mit, dass die Behörden Verständnis für die Kritik gezeigt hätten. Daher habe man die Verkehrsströme auf zwei Umleitungen östlich und westlich verteilt: um die zusätzlichen Belastungen der anliegenden Kommunen zu reduzieren.