Walldorf. (rö) Am letzten Freitag hat die Erschließung im zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd mit dem ersten Spatenstich offiziell begonnen. "Es kann losgehen", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab jetzt im Gemeinderat, als "noch jede Menge Formalien" zu erledigen waren. Denn bevor die Bauwilligen voraussichtlich im Frühjahr 2020 loslegen können, musste erst einmal festgelegt werden, wie hoch die Erschließungskosten ausfallen, zu welchem Preis die städtischen Grundstücke verkauft werden und nach welchen Richtlinien dies geschieht. Wie groß die Nachfrage ist, belegt, dass es für die 56 Bauplätze im Besitz der Stadt aktuell fast 900 Interessenten geben soll.

Wer am Ende den Zuschlag erhält, muss tief in die Tasche greifen. Der Gemeinderat legte den Kaufpreis für die städtischen Grundstücke einstimmig auf 640 Euro pro Quadratmeter fest. "Die Stadt darf nicht unter Wert verkaufen", sagte Kämmerer Boris Maier mit Blick auf die rechtlichen Vorgaben. Der festgelegte Preis setzt sich aus dem Bodenwert (500 Euro je Quadratmeter), den Erschließungskosten (zwischen 130 und 133 Euro) und den Kosten für die archäologischen Grabungen (fünf Euro) zusammen - also 638 Euro, weshalb die Verwaltung einen Kaufpreis von 640 Euro vorschlug.

Zum Vergleich: Im ersten Abschnitt hat man bei einem Bodenwert von 250 Euro/Quadratmeter und Erschließungskosten von je 75 Euro einen 25 Euro darüber liegenden Preis von 350 Euro festgelegt - das hatte die Gemeindeprüfungsanstalt als zu niedrig moniert. Aktuell werden laut Verwaltung im ersten Abschnitt in Einzelfällen bereits über 1000 Euro pro Quadratmeter bezahlt, im zweiten sollen für unerschlossenes Bauland von privater Seite bereits Preise von 650 Euro und mehr aufgerufen werden.

Um auch weniger vermögenden Familien den Weg zum Eigenheim zu erleichtern, wird ein Erbbaurecht angeboten. Dabei wird der Erbbauzins von vier auf drei Prozent abgesenkt, zudem wird bei der Vergabe im Erbbaurecht je Kind unter 18 Jahren eine Förderung in Höhe von 7500 Euro gewährt. Dieser Beschluss wurde bei Nein-Stimmen von Wilfried Weisbrod (Grüne) und Hannelore Blattmann (CDU), die sich explizit einen niedrigeren Zinssatz gewünscht hätte, sowie Enthaltungen von Hans Wölz und Walter Hecker (beide Grüne) gefällt.

"Untergrenze des Erlaubten"

Unstrittig waren die Richtlinien für die Vergabe der städtischen Grundstücke, die man mehrfach vorberaten hatte. Wie im ersten Bauabschnitt sollen die auf einem Punktesystem basierenden Vergabekriterien zu einer gerechten Behandlung der Bewerber beitragen. Bewerben kann sich nur, wer nicht bereits ein Wohnbaugrundstück von der Stadt erworben hat, bevorzugt werden Walldorfer Bewerber und junge Familien mit Kindern. Es muss zwingend ein Passivhaus errichtet werden, zudem ist ein Beratungsgespräch mit den Stadtwerken über weitere Maßnahmen für den Klimaschutz zu führen.

"Leider sind die Grundstückspreise nicht nur in Walldorf explodiert", sagte Dr. Gerhard Baldes (CDU). Man verlange "einen stolzen Preis", sei aber "an der Untergrenze des Erlaubten". Um jungen Familien entgegenzukommen, habe man zudem den Erbbauzins gesenkt. Baldes zeigte sich überzeugt, dass das Neubaugebiet "ein Erfolgsmodell für die weitere Entwicklung Walldorfs" wird.

Die Attraktivität der Stadt belegen laut Christian Schick (SPD) die aktuell fast 900 Interessenten. "Die Schattenseite ist die Gestaltung des Preises", sind nach seinen Worten inzwischen "über 1000 Euro auf dem privaten Markt keine Seltenheit". Das passe "nicht für alle ins Budget". Immerhin sei das Erbbaurecht möglich und man habe sich dafür stark gemacht, dass junge Familien bei den Vergabekriterien "extra Punkte" erhalten.

"Das ist viel Holz", sagte Wilfried Weisbrod für die Grünen, Walldorf sei ein "Hochpreisgebiet, Bauplätze sind eine rare Angelegenheit". Seiner Fraktion wäre ein stärkerer sozialer Aspekt wichtig gewesen, akzeptiere man die Kriterien nur "zähneknirschend". Man hoffe wenigstens auf "den ökologischen Faktor", so Weisbrod: dass die Neubürger auch in Walldorf arbeiten und so der Verkehr eingedämmt wird.

Dagmar Criegee (FDP) sagte, man hoffe mit dem Kriterienkatalog "diejenigen zu unterstützen, die sonst nicht in der Lage sind", ein Grundstück zu erwerben. Deshalb gebe es beim Erbbaurecht einen Bonus für Familien mit Kindern. Allerdings befürchte man auch eine juristische Aufarbeitung, beispielsweise bei der Verpflichtung zum Bau eines Passivhauses.

Bürgermeisterin Christiane Staab wies abschließend darauf hin, dass soziale Komponenten berücksichtigt sind - so haben Bewerber mit niedrigerem Einkommen Vorrang - und dass man zeitnah alle Interessenten anschreibe, "damit sie wissen, wie es weitergeht".