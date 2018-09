Wiesloch. Die nächsten Wahlen zum Jugendgemeinderat der Stadt Wiesloch finden im November 2018 statt. Kandidieren können der Stadt zufolge alle jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, die in Wiesloch oder den Ortsteilen wohnen, eine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen und bereit sind, sich mit Interesse und Engagement für Jugendthemen in Wiesloch einzusetzen.

Die Amtszeit im Jugendgemeinderat beträgt drei Jahre. Staatsangehörigkeit und Schulzugehörigkeit spielen bei der Zugehörigkeit und Kandidatur zum Jugendgemeinderat keine Rolle.

Die Mitgliedschaft im Jugendgemeinderat bietet nach Angaben der Stadt jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, an demokratischen Entscheidungen mitzuwirken, sich in das Leben in der Stadt Wiesloch einzubringen, Erfahrungen zu sammeln und die eigene Persönlichkeit zu stärken. Eine Bescheinigung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Jugendgemeinderat, etwa für Bewerbungen, ist jederzeit möglich.

Interessierte Jugendliche können sich bei Fragen bei der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats melden und sich dort auch formlos für eine Kandidatur bewerben: 06222/84213, jugendgemeinderat@wiesloch.de oder über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie direkt bei den amtierenden Jugendgemeinderats-Mitgliedern. Bewerbungsschluss ist der 5. Oktober 2018.