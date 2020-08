Wiesloch. (RNZ) Der geschätzte RNZ-Mitarbeiter Anton Ottmann feiert dieser Tage ein ganz besonderes Jubiläum: Er ist seit inzwischen 50 Jahren Autor. Obwohl: Eigentlich reicht seine Autorentätigkeit sogar noch weiter zurück – in seine Zeit als Schüler am Gymnasium Wiesloch. Dort war er Mitbegründer der Schülerzeitung "Die Stimme" und zwei Jahre lang deren "Chefredakteur". Dieses frühe Interesse am Journalismus ließ er viele Jahre später wieder aufleben, als er freier Mitarbeiter der Lokalredaktion Wiesloch/Walldorf und anderer Ressorts der Rhein-Neckar-Zeitung wurde, der er bis heute mit viel Engagement, Elan und Expertise ist.

Die Leidenschaft fürs Schreiben begleitet ihn eigentlich, solange er schreiben kann, wie Anton Ottmann einmal bei einer Buchvorstellung bekannte. Nach seinen ersten journalistischen "Gehversuchen" bei der Schülerzeitung begann sein Wirken als Autor mit einer wissenschaftlichen Publikation in der Zeitschrift "Unterricht heute". 1970 war das, vor 50 Jahren also. Sein damaliger Mentor, Prof. Albrecht Abele, war auf den talentierten Absolventen der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg aufmerksam geworden und hatte ihn bei der Abfassung des Artikels unterstützt, der zeigen wollte, dass im Hauptschulunterricht durchaus tiefergreifende mathematische Überlegungen angestellt werden können. Der Titel des Aufsatzes lautete: "Grenzwertbetrachtungen in der Hauptschule am Beispiel des Kegelmantels".

Nach einem Aufbaustudium zum Mathematik- und Physiklehrer an Realschulen und zwei Jahren im Schuldienst nahm der junge Pädagoge ein Angebot der PH an, als Fachschulrat an der Hochschule zu arbeiten. Es war die Zeit, als die ersten Kinder von Gastarbeitern eingeschult wurden, was aufgrund unterschiedlicher schulischer Vorerfahrungen der Kinder und deren anderer Muttersprache ganz neue pädagogische Herausforderungen schuf. Anton Ottmann erkannte früh die Probleme, aber auch die Chancen für ein nicht verbales Lernen im Mathematikunterricht, betreute Vorbereitungsklassen für Ausländerkinder, erprobte dort selbst entwickeltes Unterrichtsmaterial und wurde bald zum bundesweit anerkannten Experten, der zu Fachvorträgen und Lehrerfortbildungen eingeladen wurde, Artikel schrieb, Arbeitshefte für Schüler und Handreichungen für Lehrer verfasste. Diese Arbeit führte er auch während seines Promotionsstudiums in Erziehungswissenschaft, Psychologie und Mathematik an der Universität Heidelberg fort, das er als Doktor der Erziehungswissenschaft abschloss.

Auch während seiner fast 30-jährigen Berufstätigkeit als Lehrer für Mathematik und Physik an der Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch behielt Anton Ottmann diese didaktische Publikationstätigkeit bei – und er tut dies bis heute. Seine Fachbücher, wissenschaftlichen Artikel und Unterrichtsmaterialien gehören mittlerweile zum festen Bestand zahlreicher Universitäts- und Landesbibliotheken im In- und Ausland.

Doch dabei blieb es nicht. Denn Anton Ottmann entdeckte bald auch die Belletristik für sich. Auslöser war ein Weihnachtsfest der Familie. Weil den damals pubertierenden Kindern die traditionellen Weihnachtsgeschichten etwas zu religiös und kitschig wurden, erfand der Vater kurzerhand eigene Geschichten, die er an Heiligabend vortrug: Eigene Kindheitserlebnisse flossen darin ein, aber auch elterliche Erfahrungen mit drei Teenagern und nicht zuletzt "kam meine lebhafte Fantasie zum Einsatz", wie der Autor selbst schreibt. Die Geschichten kamen bestens an und wurden 1996 als Buch veröffentlicht.

Dem literarischen Erstling folgten weitere Werke: der Erzählband "Die Pariserin" im Jahr 2004 zum Beispiel, zwei weitere Bände mit Weihnachtsgeschichten, Erzählungen aus Baden und dem Elsass – Ottmann ist Sohn einer elsässischen Mutter – und auch ein Roman mit dem Titel "Trauerjahr": Psychogramm eines Trauernden und Spiegelbild der kleinbürgerlichen deutschen Gesellschaft der 1980er Jahre in einem.

Gewiss trägt der Roman auch autobiografische Züge. Denn wie sein Romanheld hat auch der Autor seine erste Frau jung durch eine schwere Krankheit verloren. Und er hat bei früherer Gelegenheit durchaus bekannt, dass ihm sein Schreiben auch eigene traumatische Erlebnisse zu verarbeiten geholfen hat. Doch möchte der Autor den autobiografischen Gehalt seiner Geschichten auch nicht überbewertet wissen, wie er im selben Gespräch betonte. Denn Geschichten wie Gestalten entspringen zuallererst der Fantasie des Autors. Sich in seine Figuren hineinzuversetzen, deren Konfliktsituationen nachzuvollziehen und so die Geschichte im eigenen Kopf sich entwickeln zu lassen, das macht für Anton Ottmann den Reiz literarischer Produktion aus. Auf diese Weise gelingen ihm ebenso poetische wie lebensnahe Geschichten, deren Menschen alles andere als bloße Kunstfiguren sind.

Das gilt gerade auch dann, wenn der Dielheimer Autor dem Volk "aufs Maul schaut", wie er selbst schreibt, und seine Geschichten in Kurpfälzer Mundart verfasst, wie zum Beispiel die Dialogszene "Was schenke ma uns des Johr", eine "unterhaltsame Mischung aus Realismus und Absurdität", wie die Jury des Mundartwettbewerbs "De gnitze Griffel" fand, die ihm dafür 2007 einen zweiten Preis in der Sparte "Szene" verlieh. Zwei Jahre später folgte sogar ein erster Preis im selben Wettbewerb des "Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe" für die Geschichte "Jedes Joar Gebortstag".

Seine Mundart-Geschichten hat Anton Ottmann in dem Band "Kurpfälzer Gebabbel" zusammengefasst und unter diesem Titel bestreitet er zusammen mit seiner Frau Ursula auch unterhaltsame literarische Abende mit Dialogen, Gedichten und Geschichten zum Schmunzeln und Lachen, aber auch zum Nachdenken. Beide gehören damit inzwischen fest zur Kulturszene der Region und sind daraus nicht mehr wegzudenken. Sein Frau Ursula ist dem Autoren auch sonst eine unverzichtbare Hilfe. Als Lektorin muss sie seinen Worten zufolge "jeden Artikel und Text absegnen, bevor er aus dem Haus geht".

Und inzwischen ist eine stattliche Titelliste zusammengekommen: In der Deutschen Nationalbibliothek taucht der Autor Anton Ottmann mit 57 Einträgen auf, belletristischen Werken ebenso wie Büchern und Materialien zur Mathematik-Didaktik. Und die vielen Artikel in Fachzeitschriften und Beiträge in Anthologien sind darin noch gar nicht enthalten – ganz zu schweigen von der Tagesproduktion an Zeitungsartikeln. Und immer noch entstehen neue Geschichten, Dialoge und Artikel. Dass dies noch lange so sein und die schriftstellerische Kreativität ungebrochen bleiben möge, das wünschen wir unserem Journalisten-Kollegen, der in diesem Jahr auch seinen 75. Geburtstag feiert, von ganzem Herzen.