Rauenberg. (tt) Es ist ein ungewöhnliches Angebot, das das Hotel Winzerhof in der letzten Woche im Internet publik machte: Weil die Zimmer derzeit nur an Geschäftsreisende vermietet werden dürfen und die Auslastung enorm eingebrochen ist, werden die Zimmer im Hotel nun an diejenigen vermietet, die im "Home Office" einmal ihre Ruhe brauchen. Beim sogenannten "Office Paket" können die Gäste das Hotelzimmer im Winzerhof entweder für vier Stunden, für einen Tag, aber auch für eine Woche buchen.

"Die Resonanz auf unseren Facebook-Eintrag war gigantisch", berichtet Florian Menges. Die erste Buchung für das Homeoffice-Angebot kam dann auch relativ schnell: "Am Dienstagnachmittag haben wir ein Zimmer an einen Gast vermietet, der eine wichtige Telefonkonferenz hat", berichtet Menges. Neben einem ruhigen und großzügigen Zimmer ist im Angebot des Winzerhofes auch ein Parkplatz, eine schnelle Internetverbindung und eine Flasche Mineralwasser inbegriffen. Die ersten Kollegen haben die Initiative ebenfalls schon aufgegriffen: Auch der Landgasthof Gänsberg in Wiesloch bietet seine Holzchalets als Homeoffice-Alternative an, das Astralis Hotel Domizil in Walldorf seine Zimmer.

Auf die Idee ist die Betreiberfamilie Menges bei einem digitalen Meeting der Hotelkooperation "Ringhotel" gekommen, bei dem besprochen wurde, welche Möglichkeiten sich für die Hotels bieten, die wegen der Corona-Pandemie keine Privatleute mehr beherbergen dürfen. "Seit vier Wochen haben wir keine Neubuchungen mehr, die Stornierungen gehen schon bis in den Juli hinein", schildert Florian Menges die Lage.

"Für uns ist das eine sehr schwierige Situation, zumal ja ungewiss ist, wann es weitergehen wird", sagt seine Mutter Monika Menges. Die derzeitige Auslastung sei sehr überschaubar: "Im Schnitt sind es ein bis zwei Übernachtungen am Tag", so Florian Menges. Es kommen vor allem die Stammkunden unter den Geschäftsreisenden, etwa Monteure. "Weil unser Restaurant seit 19. März geschlossen ist, gibt es kein Frühstück. Die Gäste bekommen ihre Schlüsselkarte und können über den Nachteingang ins Hotel", so Monika Menges.

Die Reinigung der Zimmer und die gesamte Verwaltung in dieser Krisenzeit übernimmt die Familie selbst. Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. "Wir wollen alle Mitarbeiter halten und mussten noch niemanden entlassen", berichtet Nathalie Menges. Es sei für die ganze Familie eine besondere Belastung, weil man wisse, was die Kurzarbeit für die Mitarbeiter bedeute, unter denen auch viele Paare seien, die es nun besonders hart treffe.

"Keiner von uns hat in den letzten Tagen gut geschlafen. Es ist eine harte Zeit, denn wir tragen nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitarbeiter, die für uns Familie sind, Verantwortung", so Nathalie Menges. Allein, bis alle Anträge für die Kurzarbeit unter Dach und Fach waren, habe die Ungewissheit sie sehr umgetrieben, berichtet Monika Menges. Für die Auszubildenden, für die es keine Kurzarbeit gibt, läuft derzeit das Alternativprogramm: "Sie sollen ja trotz leerem Hotel etwas lernen", sagt Monika Menges.

Auch wenn der Hotelbetrieb derzeit nur eingeschränkt weiterläuft, gehen die Arbeiten am Anbau mit 27 Hotelzimmern und einem Konferenzbereich normal weiter. "Derzeit wird der Estrich verlegt, dann folgen die Fliesenleger-Arbeiten", berichtet Monika Menges. Die Eröffnung ist für den Sommer geplant.