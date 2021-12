Von Sebastian Lerche

Dielheim/Horrenberg. Und plötzlich tauchen kleinere und größere Unstimmigkeiten auf, an die vorher keiner gedacht hat: In Dielheims jüngster Gemeinderatssitzung widmete man sich erneut dem geplanten Baugebiet "Neuwiesen" an Horrenbergs Ortsrand.

Auf knapp 4,5 Hektar oberhalb des Norma-Markts, am Leimbach und beidseitig des verlängerten Neuwiesenwegs, soll Wohnraum geschaffen werden. Und bevor man die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Verbände einleitete, hatte der Rat noch mal ganz genau hingeschaut.

Planer Dietmar Glup rief einige Details noch einmal in Erinnerung. Rund 28.000 Quadratmeter misst ihm zufolge die Wohnbaufläche, um die 60 Baugrundstücke könnten es insgesamt werden. Sie sollen über eine ringförmige Straße erschlossen werden, das Gebiet selbst soll eine neue Zufahrt erhalten, die hinter dem Norma-Markt über eine eigens zu errichtende Brücke über den Leimbach ins Gebiet führen soll.

Der Neuwiesenweg hat anerkanntermaßen als Fuß- und Radweg überregionale Bedeutung, er soll in dieser Form erhalten werden und nicht etwa von Autos als Zufahrt ins Wohngebiet genutzt werden, wie Dietmar Glup darlegte. Aber das sorgte für Diskussionsstoff. Zwar wolle man unnötigen Verkehr vermeiden, aber das Gebiet müsse auch gut erreichbar sein, hieß es. Das Eckertsberg-Gebiet an Dielheims Ortsrand Richtung Rauenberg galt als mögliches Vorbild für eine verträgliche Zufahrtssituation. Auch die Frage, ob und wie man eventuell baulich verhindert, dass Autos den Neuwiesenweg befahren, und das richtige Maß für die Breite des Fuß- und Radwegs, kamen aufs Tapet.

Gustav Trump (CDU) sprach die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen hinter dem "Neuwiesen"-Gebiet an. Die Fahrzeuge sind sehr breit und haben einen großen Wendekreis: Wie gelangen die auf die Felder? Wenn sie über die neue Erschließungsstraße mit Leimbach-Brücke fahren und dann weiter durchs Gebiet, brauchen sie mehr Platz, so Trump. Glup sicherte zu, im Plan weiträumigere Kurven einzuarbeiten.

Klaus Eberle (CDU) kam einmal mehr auf die Dichte der Bebauung zu sprechen: Überwiegend hatte Dietmar Glup zweigeschossige Ein- bis Zweifamilienhäuser auf rund 400 Quadratmeter großen Grundstücken sowie Doppelhaushälften auf gut 200 Quadratmeter messenden Flächen vorgesehen. Hinzu kommen laut Plan drei Gebäude mit drei Stockwerken plus Dachgeschoss, am Gebietsrand nahe dem Norma-Markt. So könnten es 90 bis 100 Wohneinheiten in den "Neuwiesen" werden, meinte Glup.

Eberle befürwortete die Mehrfamilienhäuser, wünschte sich aber zudem mehr Doppelhaushälften, um der großen Wohnraum-Nachfrage besser gerecht zu werden. Dem stehe aber der "dörfliche Charakter" des Umfelds in Horrenberg entgegen, meinte Fraktionskollege Trump. Damit sich das neue Wohngebiet städtebaulich einfügt, befürworteten mehrere Ratsmitglieder nach kurzem Austausch am Wohngebietsrand Einfamilienhäuser zu belassen oder die Entscheidung für Doppelhaushälften zu ermöglichen. Im Innenbereich des Gebiets aber sollen mehr Doppelhaushälften als bisher eingeplant werden.

Eberle betonte auch, dass ihm da eine Pflicht zur Doppelhaushälfte vorschwebe: nicht, dass jemand zwei benachbarte Grundstücke kaufe, um stattdessen doch ein Einfamilienhaus zu errichten.

Ebenfalls hinterfragt wurde die Größe des Spielplatzes am Bach: Der ermöglicht nach Glups Vorstellung über eine abgestufte Terrasse das Toben und Planschen im und am Gewässer und bietet Kletteranlagen und weitere Spielgeräte. Wäre mehr Wohnraum es nicht wert, den Spielplatz zu verkleinern, so Jan-Sören Wipflers (CDU) Idee.

Weiterhin wurden Art und Menge der Parkplätze diskutiert, Josef Blum (SPD) mahnte eine kleine Korrektur bei den Geschossflächenzahlen an und Wipfler nannte als Anregung, Freiflächen-Fotovoltaikanlage im Gebiet installieren zu lassen.

Durch Retentionsflächen, "Ableitungsmulden" und ein Regenüberlaufbecken am Bach sollen die Wohnhäuser künftig sowohl vor Starkregen, der den Hang herabströmt, als auch vor Hochwasser geschützt werden. Zudem gibt es ein Pflanzgebot für die Privatgärten, damit strömendes Wasser abgefangen wird, und nach Glups Plan auch einen breiten Grünstreifen um das Wohngebiet, der es von landwirtschaftlichen und Grünflächen außerhalb trennt. Das alles wurde nicht beanstandet, ebenso wenig die Tatsache, dass die meisten gängigen Dachformen zugelassen sind und bei flacheren Dächern eine Begrünung vorgeschrieben ist.

Jetzt haben die Träger öffentlicher Belange und die Bürgerschaft das Wort, aus diesem Prozess dürfte sich gewiss auch die eine oder andere Anpassung des Plans ergeben.