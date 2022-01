> Zwei Trassenmöglichkeiten für eine neue 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung in der Region sind aktuell noch im Gespräch (siehe Grafik). Die von der Gemeinde St. Leon-Rot und verschiedenen Naturschutzverbänden befürwortete Variante führt durch das Vogelschutzgebiet Wagbachniederung bei Waghäusel. Sie ist insgesamt 76 Kilometer lang und führt von Weinheim nach Mannheim. Von dort verläuft die Trasse nach Süden, weiter nach Altlußheim und Waghäusel. Dabei quert die Stromleitung die Wagbachniederung. Danach geht es nach Philippsburg über Karlsruhe bis nach Daxlanden. Die Alternative würde auf dem ersten Abschnitt identisch verlaufen, bis die Trasse bei Reilingen abknicken und somit St. Leon westlich passieren würde. Von dort würde die Stromleitung an Wiesental vorbei in Richtung Philippsburg führen, wo sie wieder auf den ursprünglichen Vorschlagskorridor treffen würde. stoy