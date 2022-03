St. Leon-Rot. (seb) "Wir sind im Minus", mahnte Siegfried Köck (Freie Wähler) zur Vorsicht. Seit Jahren fordere man die Priorisierung anstehender Maßnahmen, so Köck: "Wenn wir ein Großprojekt wie die Kramer-Mühle realisieren, können wir daneben keine weiteren großen Fässer aufmachen." Dafür fehle es an Personal und das Geld reiche auch nicht. Ebenso hob Köck die Notwendigkeit eines Gemeindeentwicklungskonzepts hervor.

Schwerpunkte der Freien Wähler sind ihm zufolge Verbesserungen bei Verkehr und Mobilität, hier insbesondere Anreize dafür, vom Privatauto auf Rad oder Bus umzusteigen. In Sachen Umweltschutz mahnte er Aufforstungsmaßnahmen und den Ausbau von Solarenergie an. Köck gab Kritik der Bürgerschaft am Lärmschutz an der A5 weiter, da müsse die Gemeinde aktiver werden. Weiterhin wünschten sich die Freien Wähler die Steigerung der Aufenthaltsqualität öffentlicher Plätze, Modernisierung der Spielplätze, nachhaltige Wirtschaftsförderung, bessere Personalausstattung der Gemeindeverwaltung und eine gute Kinderbetreuung.

Die Suche nach Einsparmöglichkeiten und neuen Einnahmequellen stellte Achim Schell (CDU) in den Fokus seiner kurzen Rede. Auf die Verwaltung kämen permanent neue Aufgaben zu, etwa was Geflüchtete angehe. Die CDU habe sich mit ihren Wünschen zurückgehalten, "um einen Haushalt zu bekommen, der nicht ganz so defizitär ist". Doch statt den Haushaltsplan nur ein- bis zweimal zu beraten, müsse man sich mindestens in einer Extra-Sitzung eigens mit Sparmaßnahmen und der Frage befassen, wie man weitere Einnahmen generiere.

So ein Haushaltsplan sei "ein Blick in die Kristallkugel", meinte Annette Heger (FDP). Mehr oder weniger dem Zufall, also nicht den von der Gemeinde beeinflussbaren Faktoren, habe man das wider Erwarten positive Ergebnis 2021 zu verdanken. Sie wiederholte die Anregung, Investitionen über mehrere Jahre zu strecken.

Heger erteilte der laut gewordenen Idee, zur Einnahmesteigerung den Gewerbesteuer-Hebesatz zu erhöhen, eine klare Absage. Offensichtlich sei aber, dass St. Leon-Rot sich von der besonderen Abhängigkeit von dem einen Unternehmen lösen müsse. Kein Geheimnis: Gemeint war die SAP. In diesem Zusammenhang schätzte sie das im Haushaltsplan eingestellte Gewerbesteueraufkommen als zu optimistisch ein.

Annette Heger forderte eine klare Priorisierung der anstehenden Aufgaben und zukunftsorientiertes Investieren, ohne nachfolgende Generationen zu belasten. Das alles erfülle der aktuelle Haushaltsplan nur bedingt, daher könne die FDP nicht geschlossen zustimmen.

Als "sinnvoll und zukunftsorientiert" wiederum wertete Marina Krenzke (Grüne) das aktuelle Zahlenwerk. Sie legte den Schwerpunkt auf Wohnraum, nicht nur für Flüchtlinge. Der Bedarf sei groß. Man müsse, wo immer möglich, "nachverdichten und in die Höhe bauen", meinte sie. Außerdem müsse der Leerstand von Häusern und Wohnungen im Rathaus gezielt erfasst werden, darauf müsse sich jemand spezialisieren.

Dabei müsse die Flächenversiegelung massiv reduziert werden, so Krenzke: Klima- und Naturschutz seien für ihre Fraktion selbstverständlich enorm wichtig. Sie dachte da etwa an den Ausbau von Fotovoltaik im Ort, mehr Dachbegrünung oder die Nutzung von Abwärme von Betrieben wie dem SAP-Rechenzentrum. Weitere Grünen-Schwerpunkte seien die Spielplätze, die Kramer-Mühle, mit der das Miteinander der Gesellschaft gefördert werden könne, ein stärkerer Personennahverkehr und bessere Radwege. Um die Einnahmen der Gemeinde auf eine breitere Basis zu stellen, müsse die Wirtschaftsförderung eine größere Rolle im Rathaus spielen, so Krenzke.

Ähnlich kritisch sah Anna Frey (Junge Liste) die Abhängigkeit von dem einen Hauptsteuerzahler. Darüber hinaus müsse die Gemeinde stärker auf ihre laufenden Kosten achten. Wichtig seien ihrer Fraktion zudem eine gute Kinderbetreuung sowie vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung; auf den Spielplätzen sollten Jung und Alt zusammenkommen.

In Schulen und Kindertagesstätten sei Geld sinnvoll investiert, meinte Wolfgang Werner (SPD). Mit der Mühle könne ein schönes Veranstaltungszentrum entstehen. Er lenkte auch den Blick auf Pflichtaufgaben wie Wasserver- und Abwasserentsorgung. Mehr Bäume an den Straßen seien wünschenswert, weil sie Schatten spendeten und die Umgebung kühlten, kleine Brunnen an öffentlichen Plätzen seien wegen der zu erwartenden heißen Sommer wichtig.

Für bezahlbaren Wohnraum müsse die Gemeinde aktiv werden, fand Werner: Weil mancher vielleicht wegen des Risikos zögere, eine leer stehende Immobilie zu vermieten, sollte beispielsweise die kommunale Wohnungsbaugesellschaft als verlässliche Mieterin auftreten.