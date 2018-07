Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab und Kämmerer Boris Maier haben den Haushaltsplan 2018 in den Gemeinderat eingebracht. Nach der Beratung im Finanzausschuss soll er am 30. Januar verabschiedet werden. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Es ist ein gewohntes Bild: Auch 2018 rechnet die Stadt Walldorf mit erheblichen Einnahmen, darunter allein 120 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer sowie fast 23 Millionen aus weiteren Steuern. Weil aber 2016 ein besonders gutes Steuerjahr gewesen ist - aus der Gewerbesteuer flossen 187 Millionen in die Stadtkasse -, muss die Stadt sich jetzt auch auf besonders hohe Umlagezahlungen gefasst machen: Insgesamt 136 Millionen Euro gehen an Kreis, Land und Bund, 72 Prozent des Gesamtetats.

Unter dem Strich ergibt sich laut Kämmerer Boris Maier im Haushaltsplanentwurf ein Zahlungsmittelbedarf von fast 49 Millionen Euro, der aus der Liquiditätsreserve der Stadt zu decken ist. Die ist, dank vorausschauender Planung, zu Beginn des Jahres 2018 voraussichtlich mit 355,7 Millionen aber gut gefüllt und würde sich bei einem planmäßigen Verlauf bis Ende 2018 auf 306,8 Millionen verringern.

"Wir sind als SAP-Standort sehr privilegiert, was die Gewerbesteuer-Einnahmen angeht", sagte Maier, als er jetzt den Haushalt gemeinsam mit Bürgermeisterin Christiane Staab (siehe auch die neben stehende Haushaltsrede der Bürgermeisterin) in den Gemeinderat einbrachte. Die aktuellen Zahlen des Software-Unternehmens mit vor allem "recht immensen" Erlösen aus Cloud-Subskriptionen und dazu gehörigem Support - der Wert klettert nach dem letzten Ausblick von 2,99 im Jahr 2016 auf in diesem Jahr 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro - geben laut Maier Grund zu optimistischen Einschätzungen: "Wir gehen von einer stabilen Steuerbasis aus", sagte er. 120 Millionen hat man wie in den letzten Jahren an Gewerbesteuereinnahmen eingeplant. Erfreulich: Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt von 9,2 (2016) auf jetzt 10,1 Millionen, die Umsatzsteuer um mehr als drei auf 9,3 Millionen - das aber vor allem, weil künftig die Landesmittel für die Kleinkindbetreuung über die Umsatzsteuer verteilt werden. "Im freien Fall" befinden sich die Zinseinnahmen, für die der Kämmerer nur noch 3,8 Millionen (gegenüber 4,4 im laufenden Jahr) veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite hat man wegen der guten Steuereinnahmen im Jahr 2016 jetzt hohe Umlagen zu stemmen: 55,3 Millionen Finanzausgleichs-, 50,1 Millionen Kreis- und 30,8 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage. Weiter steigend sind die Personalaufwendungen (von 17,1 auf jetzt 18 Millionen Euro), laut Maier vor allem wegen Neueinstellungen und Tarifsteigerungen. An Zuweisungen und Zuschüssen schüttet die Stadt Walldorf 9,5 Millionen Euro aus, in die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage fließen 5,6 Millionen - unter anderem 420.000 Euro ins Schulzentrum und 220.000 Euro in die Astoria-Halle, aber beispielsweise auch 120.000 Euro in den Tierpark.

Während die Stadt für ihren laufenden Betrieb 2018 einen Finanzmittelbedarf von 18 Millionen Euro hat, sind es im investiven Bereich sogar 30,8 Millionen. Baumaßnahmen hat man in Höhe von 29 Millionen Euro eingeplant, neun Millionen mehr als im laufenden Jahr, wobei der Löwenanteil laut Maier auf den Neubau von Mensa (5,9 Millionen werden 2018 fällig) und Sporthalle (7,4 Millionen) im Schulzentrum entfällt. Zu den größeren Maßnahmen gehören auch der Neubau des Kinderhauses im Gewann Hof (2,6 Millionen), der Erwerb von Grundstücken im Zug des Umlegungsverfahrens Walldorf-Süd zweiter Bauabschnitt (1,5 Millionen) und der soziale Wohnungsbau in der Ebert-/Stresemannstraße (1,3 Millionen). Noch nicht beinhaltet im Haushaltsplan ist der Kreditbedarf der Stadtwerke: "Den werden wir nachliefern müssen", so Maier.

Der Gemeinderat verwies den Plan einstimmig zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss. Die Verabschiedung des Zahlenwerks ist für den 30. Januar vorgesehen.