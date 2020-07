Von Timo Teufert

Malsch. Durch den coronabedingten Lockdown sind in vielen Städten und Gemeinden die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Auch Malsch ist davon betroffen und steht im aktuellen Haushalt, der ein Volumen von knapp neun Millionen Euro hat, vor einem riesigen Defizit. Jüngst hat der Gemeinderat deshalb eine Liste gebilligt, auf der die Verwaltung alle Möglichkeiten für Einsparungen aufzählt (s. Hintergrund). In der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. Juli soll dann ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Im RNZ-Gespräch erläutert Bürgermeisterin Sibylle Würfel, vor welche Probleme die Letzenberggemeinde gestellt wird.

Bürgermeisterin Sibylle Würfel. Foto: Helmut Pfeifer

Frau Würfel, die Coronakrise hat bei Ihnen im Haushalt voll eingeschlagen. Was bedeutet das für Malsch?

Mit 2018 und 2019 hatten wir zwei gute Jahre, was unsere Gewerbesteuereinnahmen anbelangt. Da haben wir immer mehr Gewerbesteuer eingenommen als geplant und haben zum Glück diese Mehreinnahmen auf die hohe Kante gepackt. Das federt die Situation im Moment ein wenig ab. Aber wir wissen auch, dass wir nur ein Jahr überbrücken können. Danach stehen wir fast mit dem Rücken zur Wand, wenn wir keine Hilfen von Bund und Land bekommen. Auf diese Unterstützung hoffen wir jetzt.

Wie viel Geld fehlt Ihnen denn?

Es sind etwa 2,2 Millionen Euro, die uns derzeit durch die Coronakrise fehlen.

Hintergrund Für die Einsparungsliste für den Nachtragshaushalt wurden laut Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker alle Positionen im Haushalt auf den Prüfstand gestellt, bei denen dies möglich war. "Gerade bei den Unterhaltungsmaßnahmen haben wir geschaut, was nicht dringend notwendig ist und was wir ins nächste Jahr schieben können", so Wacker. [+] Lesen Sie mehr Für die Einsparungsliste für den Nachtragshaushalt wurden laut Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker alle Positionen im Haushalt auf den Prüfstand gestellt, bei denen dies möglich war. "Gerade bei den Unterhaltungsmaßnahmen haben wir geschaut, was nicht dringend notwendig ist und was wir ins nächste Jahr schieben können", so Wacker. Davon betroffen sind etwa das Rathaus, der Zehntkeller, das Feuerwehrhaus und die Letzenberghalle. Hier waren Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant, die nun verschoben werden. Auch bei der Baumpflege und bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde Einsparpotenzial entdeckt. Außerdem wurden – weil in der Zeit des Lockdowns die Letzenberghalle und die Zehntscheuer geschlossen blieben – Bewirtschaftungskosten für Strom und Wasser gespart. So konnte man die Ansätze, die ursprünglich im Haushalt dafür eingestellt waren, kürzen. Direkt von den Einsparungen betroffen waren auch die Boule-Freunde Malsch, die eine Umwandlung des Bolzplatzes neben dem Boule-Gelände in einen Multifunktionsplatz beantragt hatten. Dafür fehlt derzeit das Geld. (tt)

Wie kommt denn dieses Defizit zustande?

Das setzt sich aus ganz vielen Parametern zusammen, dass wir auf so ein schlechtes Ergebnis kommen. Wir haben zum einen höhere Ausgaben durch die Pandemie und auf der anderen Seite natürlich auch geringere Einnahmen. Ganz stark trifft es uns bei der Gewerbesteuer, die eingebrochen ist.

Und deshalb müssen Sie jetzt einen Nachtragshaushalt erstellen?

Genau. Wenn so ein großes Defizit auftaucht, dann ist man gezwungen, nachzujustieren. Wir haben relativ bald, als sich dieses Defizit abzeichnete, eine interne Haushaltssperre erlassen. Aber wir müssen natürlich auch schauen: Wo können wir noch weiter sparen?

Sie haben deshalb dem Gemeinderat eine Liste vorgeschlagen, wie man rund 500.000 Euro sparen kann. Gibt es darunter Dinge, die richtig wehtun, dass sie gestrichen werden?

Ja. Eigentlich tut alles weh. Denn das ist das Leben hier. Dafür haben wir uns entschieden. Manche Dinge können wir aber einfach nicht durchführen. Ich finde es sehr schade, dass wir in der Jugendarbeit nicht weitergekommen sind. Im Seniorenbereich können wir keine Ausflüge machen. Wir hätten das Geld dafür gerne ausgegeben, aber wir können es einfach nicht. Es gibt so viel, was wir gerne getan hätten. Doch wir können auf der anderen Seite nur bei den Dingen sparen, für die es keine Verpflichtung gibt. Es tut schon weh, den Rotstift anzusetzen. Das ist keine Arbeit, die man sich als Bürgermeisterin wünscht. Es gibt einfach große Einschnitte in allen Bereichen und es gibt keinen, den es nicht trifft.

Hätte man nicht die Umgestaltung vom Dorfplatz und den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen stoppen können?

Nein, denn wir sind natürlich auch in vielen Prozessen schon drin: Aufträge, die schon vergeben sind, müssen auch ausgeführt werden. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch gut so, weil man sonst ganz viele Dinge zurückziehen würde, die für eine Gemeinde aber auch wichtig sind. Es ist ja ein schönes Signal, dass man auch sieht: Es geht beim Dorfplatz und den Bushaltestellen weiter. Ich bin froh, dass diese Dinge vergeben sind, dass man nicht einen Stillstand verspürt.

Aber bei so einem hohen Defizit wird man um einen Stillstand nicht herum kommen, oder?

Letztendlich zwingt uns unsere finanzielle Situation in vielen Bereichen erst einmal zu einem Stillstand. Wir müssen abwarten. Kommen von irgendwoher Hilfeleistungen und Gelder, damit wir manche Projekte angehen können? Doch wir werden Prioritäten setzen müssen: Was wollen wir und was können wir noch angehen? Wo liegen unsere Schwerpunkte? Neues ist da wahrscheinlich erst einmal nicht möglich, denn wir müssen schauen, dass wir unser Leben am Laufen halten. Also zum Beispiel, dass wir die Spielplätze technisch warten lassen und nicht anfangen müssen, Spielplätze zu sperren, weil wir kein Geld für die Wartung hatten. Das geht für mich gar nicht.

Kann es sein, dass der Stillstand dann nächstes Jahr eintritt, weil der Spielraum im nächsten Jahr auch nicht groß ist?

Das müssen wir vermeiden. Es darf nie einen Stillstand geben. Wir müssen ganz stark Prioritäten setzen und genau schauen, wo wir Signale setzen wollen. Wir hoffen aber wirklich ganz stark, dass der Bund noch Geld für die Kommunen und die entgangene Gewerbesteuer bereitstellt und von diesen Mitteln auch etwas bei uns ankommt. Wir brauchen diese Mittel, um möglichst wenig Stillstand aushalten zu müssen.

Das Land hat doch schon Soforthilfe bereitgestellt?

Ja, bei der Soforthilfe sind bei uns nur 54.000 Euro angekommen. Aber wenn man vor unserem Defizit von 2,2 Millionen Euro steht, dann hofft man, dass die anderen Hilfsleistungen besser werden.

In den vergangenen Jahren hat Malsch ja nicht über seine Verhältnisse gelebt, Sie mussten sparsam sein. Trifft einen da so eine Krise noch stärker, weil man gerade wieder etwas Aufwind hatte?

In den fünfeinhalb Jahren, in denen ich jetzt hier bin, haben wir immer versucht, ein Gleichgewicht zu finden: Zwischen dem Schuldenabbau und dem Sich-etwas-leisten-Können. Wir wollen der nächsten Generation ja keinen Schuldenberg hinterlassen, aber wir leisten uns was, wenn wir Geld gespart haben. So wie bei Dorfscheune und Dorfplatz. Das haben wir aus den Rücklagen gestemmt. Das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn man nicht immer nur Schulden macht, um etwas zu tun. Meine große Angst ist jetzt aber, dass wir uns – um keinen Stillstand zu haben – verschulden müssen. Und uns das, was wir uns erarbeitet haben, zusammenbricht.