Wiesloch. (oé) Josip "Gonzo" Krolo war ein Phänomen: Seine Stimme hatte einen Riesenumfang, sie reichte vom sonoren Elvis-Bariton bis zum hellen Tenor eines Sting. Mit seinen zwei Metern Körpergröße hatte er zudem eine unglaubliche Bühnenpräsenz und eine enorme Ausstrahlung auf das Publikum - egal, ob im kleinen Klub oder auf der großen Bühne. "In zwei Minuten hat er jeden Festplatz gehabt", erzählen Fabian Michel und Stefan Breuer. Der Gitarrist und der Drummer haben gut zehn Jahre lang die Bühne mit dem Sänger geteilt. Umso größer der Schock, als Gonzo am 3. Mai 2018 mit nur 47 Jahren einem Herzinfarkt erlag.

Der Tod kam "aus heiterem Himmel". Man wollte eigentlich zu einem Auftritt fahren. Die Band war schon unterwegs, als Gonzo zu Hause zusammenbrach. Die Musiker kehrten auf die Nachricht hin sofort um. Der Notarzt war schon da, konnte aber nur noch den Tod feststellen. "Ein tiefer Einschnitt", sagt Fabian Michel. Bei aller Trauer musste die Band überlegen, wie es weiter gehen sollte. Schließlich waren die nächsten Gigs bereits gebucht. "Wir haben uns sehr schnell darauf geeinigt weiterzumachen", sagen die Musiker. Schließlich war die Band das Lebenswerk des Sängers und in ihrer unverwechselbaren Art einzigartig. Man hatte die Band in zehn Jahren miteinander aufgebaut und zum Erfolg geführt - eine "einmalige Geschichte". "Das jetzt aufzugeben, wäre kompletter Wahnsinn gewesen", sagt Stefan Breuer. So wurden aus "Gonzo and friends" "Gonzo’s friends", die im Sinne des Bandgründers und in seinem Geiste weiter Musik machen - quasi als Hommage an den Sänger.

Angefangen hatte alles in den 1990er Jahren, als Gonzo mit seiner Band in wechselnder Besetzung in seiner Heimatstadt Künzelsau Musik machte. In Kontakt mit der Musikszene im Rhein-Neckar-Dreieck und Kraichgau kam er durch ein Gastspiel von "Me and the Heat" im Hohenlohischen. Als Gonzo als Gast aus dem Publikum auf die Bühne kam und ein Lied mitsang, erkannte der damalige Heat-Drummer Armin Rühl sofort das Riesentalent und lud Gonzo nach Walldorf ins Session ein, wo "Me and the Heat" seinerzeit eine feste Residenz hatten. Josip Krolo kam mit dem damals noch völlig unbekannten Gregor Meyle zum Auftritt und aus dem einmaligen Gastspiel wurde rasch mehr. Um das Jahr 2000 muss das gewesen sein, erinnern sich Stefan Breuer und Fabian Michel, die beide ebenfalls bei "Me and the Heat" spielten und so Gonzo kennenlernten.

Schließlich ergab es sich, dass man gemeinsam mit Meister-Keyboarder Harry Schneck (Freddy Wonder Combo, Westernhagen, Me and the Heat) 2008 "Gonzo and Friends" als eigenständige Band aus der Taufe hob. Das Konzept lautete, bekannte Songs (etwa aus der "Neuen Deutschen Welle") mit einem eigenen, "sofort identifizierbaren Sound" zu covern und ihnen so einen ganz neuen, eigenwilligen Charakter zu geben. "So macht covern Spaß", meint Fabian Michel, der deshalb auch lieber von einer "Interpretationsband" als von einer Coverband spricht. Der ausgefallene Chorgesang und die ungewöhnliche Besetzung ohne eigentlichen Bass (die Basslinien spielt Keyboarder Harry Schneck nebenbei) dafür aber mit dem Geiger Christian Herzberger (heute Gregor Meyle Band) sorgten für das gewisse Etwas, das den Erfolg der Band begründete. Rund 200 Auftritte pro Jahr sprechen für sich. Gerade in unserer Region war die Band mit Auftritten beim Winzerfest, beim Spargelmarkt oder der Walldorfer Kerwe eine feste Größe.

Der außergewöhnliche Sound und die eigenwilligen Interpretationen machen die Band bis heute aus. Ihre neue Inkarnation "Gonzo’s Friends" besteht nach wie vor aus Gitarrist Fabian Michel, Drummer Stefan Breuer und Keyboarder Harry Schneck. Mit 21 Jahren der Benjamin der Band ist Michael Breitschopf, der sich nun mit Fabian Michel den Lead-Gesang teilt und zudem ein Meister der Fingerpicking-Gitarre mit klassischer Ausbildung ist (wie seine Teilnahme an "Jugend musiziert" beweist). Ergänzt wird die Vierer-Besetzung oft von Gastsängern, wie das auch zu Gonzos Lebzeiten schon der Fall war. Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims) gehört ebenso zu den regelmäßigen Gästen wie Renée Walker, Sidney Youngblood, Lisa Bund oder Chrissy Michel. Aktuell ist die Band wieder in der näheren und weiteren Region unterwegs (Termine auf der Homepage www.gonzosfriends.de) und schaut sich gerade nach einer Location in der näheren Heimat um (die meisten Musiker wohnen in Baiertal), die ihr eine Residenz mit festem Auftrittstermin bieten könnte. "Unser Herzenswunsch", so Stefan Breuer.

Wie sehr die Band weiterhin ihrem Mitbegründer und ehemaligen Bandleader verbunden ist, beweist ihr jüngstes Projekt: eine gerade erschienene CD mit den Lieblingssongs des Sängers und mit dessen unverwechselbarer Stimme, die auf fünf der sieben Songs zu hören ist. Wie es dazu kam, erzählen Stefan Breuer und Fabian Michel. Ihren Worten zufolge reicht die Entstehungsgeschichte der CD zurück bis ins Jahr 2014, als die Band im Studio die Basic-Tracks für insgesamt 17 Songs einspielte. Als Orientierungshilfe für die Musiker hat Sänger Gonzo die Gesangslinien vom Regie-Raum aus mitgesungen und Tontechniker Stefan Ullmann ließ dabei das Band mitlaufen. Die eigentlichen Gesangsspuren hätten später separat aufgenommen werden sollen. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Andere Projekte hatten Vorrang.

Als die Band nach Gonzos Tod die alten Bänder wieder durchhörte, stellten die Musiker erstaunt fest, dass die sogenannten Guide-Vocals trotz ihres "informellen" Charakters so gut waren, dass sie problemlos für die endgültige Produktion verwendet werden konnten. Nur dort, wo Gonzos Stimme von anderen Instrumenten überlagert wurde, war dies nicht möglich. Wie leider bei Bob Dylans "Shelter from the Storm", Gonzos "absolutem Lieblingssong". Hier sprang Fabian Michel ein und lieferte eine einfühlsame, ein wenig an Manfred Man’s Earth Band erinnernde Interpretation des Klassikers ab, die gewiss auch Gonzos Beifall gefunden hätte. So reiht sich bei "A last farewell" (so der Titel der CD) ein Highlight an das andere, von Peter Gabriels "Red Rain" bis zu "Wolke 7" von Max Herre - von Sänger und Band jeweils umwerfend interpretiert. Gekrönt wird das Ganze von Michael Breitschopfs persönlichem Abschiedsgruß an Gonzo. Alles in allem das bewegende Vermächtnis eines großartigen Sängers. So wie er sich das sicher selbst gewünscht hätte.