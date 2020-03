Die Zirkusfamilie ist buchstäblich in Wiesloch gestrandet: Wegen der Corona-Pandemie fallen die Vorstellungen an den nächsten Veranstaltungsorten aus, zurück ins Winterquartier kann man auch nicht. Foto: Agnieszka Dorn

Wiesloch. (agdo) Der in Wiesloch gastierende Zirkus Manuel Weisheit ist buchstäblich gestrandet. "Wir wissen nicht, was wir machen sollen, es geht weder vor noch zurück, wir sitzen fest", sagt Tim Thomsen, der Pressesprecher des Zirkus. Eigentlich sollte der Zirkus vom 5. bis zum 15. März in Wiesloch gastieren, weil aber aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen verboten wurden, musste natürlich auch der Zirkusbetrieb eingestellt werden. Es kamen ohnehin auch bereits vor dem Veranstaltungsverbot nur sehr wenige Besucher, erzählt Thomsen. Die Menschen hätten Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, und seien deshalb nur spärlich zum Zirkus gekommen.

Der Zirkus hatte am Freibad seine Zelte aufgeschlagen, das große Manege-Zelt ist inzwischen bereits wieder abgebaut, aber die Artisten sitzen nun in Wiesloch fest und wissen nicht, wie es weitergeht. Die nächsten Vorstellungen waren in Leingarten und Sachsenheim sowie rund um Stuttgart geplant, aufgrund der Corona-Pandemie fallen diese natürlich aus. Dafür habe man volles Verständnis, sagt Thomsen, "die Gesundheit der Besucher hat Vorrang und auch wir möchten mit dem Corona-Virus nicht angesteckt werden".

Der Zirkus hat sein Winterquartier in Neustadt an der Weinstraße, weil aber der Landwirt, auf dessen Grundstück sich die Zirkusfamilie in den Wintermonaten samt der Tiere aufhält, seine Felder für die restliche Zeit für die Landwirtschaft braucht, kann man dorthin nicht zurück. "So eine Situation hatten wir in der gesamten Zirkusgeschichte noch nicht", sagt Thomsen. "Die Stadt Wiesloch hat uns zugesichert, dass wir hier erst einmal bleiben können, und versorgt uns weiterhin mit Strom und Wasser", erzählt er dankbar.

Der Zirkus existiert seit fast 200 Jahren und ist eher auf Akrobatik spezialisiert. Dennoch gibt es einige wenige Tiernummern, etwa mit Pferden und Lamas. Für die Zirkusfamilie brechen wie für viele andere Geschäftsleute in der Region derzeit die Einnahmen weg, der Zirkus muss zudem seine Tiere versorgen. "Wir haben vier Lamas, zwei Ponys, zwei Pferde und einige Laufenten, insgesamt sind es rund 20 Tiere", erzählt Thomsen.

Einige Landwirte haben bereits reagiert und der Zirkusfamilie Heuballen gegeben, die der Zirkus, sobald die Lage sich einigermaßen wieder normalisiert hat, zurückbezahlen will. Zudem spendete eine Wieslocher Bäckerei altes Brot und Brötchen für die Tiere sowie Brot für die Artisten. "Darüber sind wir sehr froh", so Thomsen. Der Zirkus würde sich über noch mehr Tierfutterspenden freuen, damit die Versorgung der Tiere gesichert ist.

Derzeit verhandelt laut Tim Thomsen der "Verband Deutscher Cirkusunternehmen" mit der Politik über eventuelle Hilfen, die aber noch nicht umgesetzt wurden.