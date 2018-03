Soll die Gerbersruh-Gemeischaftsschule nun doch im alten Domizil bleiben (im Bild) oder wie bereits beschlossen in einen geplanten Neubau am Schulzentrum umziehen? Darüber wird der Gemeinderat auf Antrag mehrerer Fraktionen nun nochmals diskutieren und entscheiden. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Bevor der interfraktionelle Antrag zum Stopp des Neubaus einer Gemeinschaftsschule in Wieslochs Gemeinderat behandelt wird, will die Stadt in einer Informationsveranstaltung am 22. November erst noch einmal alle Fakten zu dem Projekt auf den Tisch legen. "Wir wollen offen und transparent den aktuellen Sachstand vermitteln und damit die Unsicherheit bei Eltern und Lehrern ausräumen", erklärte Wieslochs OB Dirk Elkemann dazu jetzt.

Entsprechend wurde die Ausschreibung des Bauvorhabens erst einmal ausgesetzt. Die Antragssteller (Freie Wähler, WGF, Altwieslocher Liste und FDP) hatten befürchtet, dass ein Neubau (veranschlagt sind 17 Millionen Euro) die Stadt zu teuer kommen und andere Maßnahmen im Schulsektor auf Jahre hinaus blockieren könnte. In der Informationsveranstaltung sollen alle diese Punkte nun angesprochen werden. OB Elkemann: "Wir nehmen die vorgetragene Kritik ernst und wollen daher alles tun, um aufzuklären", betonte er. Eine endgültige Ratsentscheidung könnte dann im Dezember erfolgen.