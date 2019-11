Wiesloch. (oé) Für den kleinen Elio war es ein großer Tag. Mit Beginn des neuen Schuljahrs im September wurde der Sechsjährige zusammen mit seinen Freunden vom Kindergarten in die Grundschule eingeschult. Das Besondere dabei: Elio ist gehörlos. Trotz dieses Handicaps kann er nun eine ganz normale Schullaufbahn beginnen. Ein gelungenes Beispiel also für die allseits gewünschte und befürwortete Inklusion – so möchte man meinen. Fragt man jedoch Elios ebenfalls gehörlose Eltern Deborah und Calogero Randazzo, so erzählen sie eine ganz andere Geschichte: die Geschichte eines jahrelangen, zermürbenden Kampfes, eines Hindernislaufs mit immer neuen Hürden und Steinen im Weg.

Diese Hindernisse kommen beileibe nicht von Kindergarten und Schule. Ganz im Gegenteil, wie Deborah Randazzo betont. In dem Regelkindergarten, den Elio vor seiner Einschulung besuchte, habe man immer „volle Unterstützung und Verständnis“ erfahren, sagt die Mutter. Auch jetzt in der Grundschule wurden die Randazzos mit offenen Armen empfangen. „Das war unglaublich“, sagt Deborah Randazzo im von ihrer Gebärdensprachdolmetscherin übersetzten Pressegespräch. „Die Schule versteht uns, versteht, was Inklusion bedeutet und wie man sie umsetzen kann. Sie ist in unserem Boot.“

Die Probleme liegen der Mutter zufolge anderswo: bei der zuständigen Behörde, im konkreten Fall beim Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises als Kostenträger. Seit drei Jahren empfindet die Familie den Umgang mit der Behörde als ständigen Kampf und endlosen Papierkrieg. Dies ist für sie umso irritierender, als man mit anderen Einrichtungen bessere Erfahrungen gemacht hat, sei es Krankenkasse oder Arbeitsamt.

Die Probleme begannen Deborah Randazzo zufolge, als Elio in den Kindergarten kommen sollte. Die Eltern hatten den Wunsch, dass Elio wie alle anderen Kinder auch den Regelkindergarten besucht. Deborah Randazzo zufolge empfahl das Sozialamt aber zunächst den Besuch eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), wo Elio besser aufgehoben wäre. Bei einem Schnuppertag lernten die Eltern die Einrichtung kennen, deren Arbeit und Leistungen die Familie auch überhaupt nicht schmälern will. Was aus ihrer Sicht jedoch fehlte, war die durchgängige Verwendung der Deutschen Gebärdensprache, eine seit 2002 staatlich anerkannte eigenständige und standardisierte Sprache, in der Elio aufgewachsen ist. „Das ist Elios Muttersprache“, sagt Deborah Randazzo.

Für die Mutter ging es aber zugleich um eine grundsätzliche Frage: nämlich, dass ihre Kinder „ein ganz normales Leben“ führen können und die gleichen Chancen haben wie andere Kinder auch. Dazu gehört ihrer Auffassung nach auch der Besuch von Regelkindergarten und Regelschule. „Wir sind eine ganz normale Familie und leben komplett normal“, sagt die Mutter. „Und wir fühlen uns auch nicht behindert, nur weil wir über keine funktionierenden Ohren verfügen. Das ist für die Betroffenen kein Problem. Zu Behinderten werden wir erst von außen gemacht.“

Die Eltern machten deshalb von ihrem Wahlrecht Gebrauch und entschieden sich für den Regelkindergarten. Doch die Kostenübernahme für die erforderliche gebärdensprachliche Begleitung Elios wurde zum Streitpunkt. „Wir mussten klagen“, erzählt Deborah Randazzo. Es sei das erste Mal gewesen, dass man einen Anwalt habe einschalten müssen. Vor Gericht bekam die Familie recht. Im Regelkindergarten stand Elio eine engagierte Kommunikationsassistentin mit Gebärdensprachenkompetenz zur Seite. „Das hat super geklappt“, freut sich Elios Mutter. Zusammen mit einer Kollegin betreut die Kommunikationsassistentin Elio nun auch weiter an der Schule.

Weniger gut klappte es dagegen weiterhin mit dem Sozialamt. „Es ist ein ständiger Hürdenlauf“, schildert Deborah Randazzo die Situation. Jede einzelne Frage werde „zu einem großen Drama“. Ein Beispiel aus Sicht der Eltern: die Bitte der Schule um ein vorbereitendes Gespräch mit Elio und den Eltern vor der Einschulung. Damit Elio Räume und Ansprechpersonen kennenlernen konnte, sollte das Gespräch in der Schule stattfinden. Was folgte, war ein monatelanger Schriftverkehr mit dem Sozialamt wegen der Kostenübernahme für den Gebärdensprachdolmetscher bei diesem Treffen.

Den Eltern zufolge wollte die Behörde zunächst, dass das Gespräch im Kindergarten stattfindet, dann sollte es von Elios dortiger Kommunikationsassistentin übersetzt werden statt von der Gebärdensprachdolmetscherin der Familie. Deborah Randazzo bestand hingegen auf ihr Recht, den Gebärdensprachdolmetscher frei wählen zu dürfen. „So steht es im Gesetz“, sagt sie. Aber nicht nur deshalb ist ihr die freie Dolmetscherwahl wichtig: Hier handele es sich um ein „absolutes Vertrauensverhältnis“. Der Gehörlose müsse sich darauf verlassen können, dass seine Gebärden und individuellen Bilder verstanden und korrekt in Sprache übertragen werden. Zumal, wenn es auch um private und persönliche Dinge gehe wie hier.

Mit ihren Erfahrungen sieht sich die Familie Randazzo nicht alleine. „Viele gehörlose Familien haben die gleichen Probleme“, sagt Deborah Randazzo. Cornelia Oster kann das nur bestätigen. Als Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht vertritt sie (neben den Randazzos) viele hörgeschädigte Familien im Rhein-Neckar-Kreis. Für sie mehr als nur eine berufliche Aufgabe, sondern ein Herzensanliegen, wie sie betont. Deshalb auch lernt die Anwältin gerade selbst die Deutsche Gebärdensprache. Sie hat ihren eigenen Worten zufolge schon so viele Verfahren für Gehörlose durchgefochten, dass „ich schon den Überblick verliere“. Auch wenn die Klagen häufig erfolgreich seien: Viele Betroffene gäben irgendwann auf – „abgekämpft und enttäuscht vom System“, wie die Anwältin sagt.

Wie so oft geht es dabei ums Geld, um „unglaublich viel Geld“, wie die Anwältin selber sagt. So koste etwa nach dem Justizvergütungsgesetz ein staatlich geprüfter Gebärdensprachdolmetscher 75 Euro pro Stunde, zuzüglich Fahrt- und Fahrtzeitkosten, so die Anwältin. Gehörlose seien also „ein potenzieller Quell für Rechnungen“. Dabei wird ihrer Überzeugung nach hier oft am „falschen Ende gespart“. Als Beispiel nennt sie die häusliche Frühförderung für Kinder gehörloser Familien. „Dafür kämpfe ich seit Jahren“, sagt Cornelia Oster. Eigentlich, so ist die Anwältin überzeugt, kann es sich heute kein Staat mehr leisten, Kinder nicht so zu fördern, wie es ihren Talenten und Fähigkeiten entspricht. Deshalb hält sie eine möglichst frühe Förderung und Inklusion von Anfang an auch für so wichtig. Übrigens nicht allein für die Kinder mit Handicap selbst, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Cornelia Oster erzählt von einer Lehrerin, in deren Klasse auch ein gehörloses Kind ist. Noch nie habe sie eine sozial kompetentere Klasse gehabt als diese, habe ihr die Lehrerin mitgeteilt.

Und was sagt das Sozialamt zu dem ganzen Vorgang? „Vor dem Hintergrund des sensiblen Themas Sozialdatenschutz“ will sich die Behörde zu „bestimmten Einzelfällen“ nicht äußern. Auf eine schriftliche Anfrage an die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises nahm das Sozialamt lediglich zur allgemeinen Rechtslage Stellung und erläuterte generell das Vorgehen bei der Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen. Dabei verweist die Behörde auf das im Schulgesetz des Landes verankerte Recht auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Ob dieses Angebot in einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) stattfinde oder in einer Regelschule, unterliege der Wahl der Eltern. Und an diese Wahl sei das Sozialamt gebunden. Falle sie auf eine Regelschule, prüften pädagogische Fachkräfte in jedem Einzelfall mit der gebotenen Sorgfalt und Verantwortung den Umfang des Hilfebedarfs. Daran orientierten sich dann die Bemessung des Förderbedarfs und der Umfang der bewilligten Leistungen der Eingliederungshilfe. Analog verfährt man bei der Inklusion in Kindertagesstätten.

Bei hörbehinderten Menschen würden Leistungen für Gebärdensprachdolmetscher ebenfalls individuell in jedem Einzelfall ermittelt und festgelegt. Die Kosten würden dann in der Regel im Rahmen einer Vergütungsvereinbarung übernommen, die der Rhein-Neckar-Kreis mit einem Leistungserbringer abgeschlossen habe. Gibt es keine solche Vergütungsvereinbarung, können Kosten der Behörde zufolge nach entsprechender Prüfung im Rahmen eines „Persönlichen Budgets“ übernommen werden. Die Eltern wählten in diesem Falle die Person, welche die Leistung erbringe, legten die entsprechenden Nachweise vor und erhielten dann nach Abschluss einer Zielvereinbarung über die Leistung die Gesamtzahlung, womit sie die Schulbegleitung bezahlten.

Wie aus einem Schreiben an die Eltern hervorgeht, hat das Sozialamt der Familie Randazzo genau ein solches Angebot gemacht. Weil es mit ihrem Leistungserbringer keine Vergütungsvereinbarung gibt, schlug das Sozialamt die Kostenübernahme im Rahmen eines „Persönlichen Budgets“ vor (60 Euro pro Stunde ohne Fahrtzeiten). Was zunächst positiv klingt, hat Cornelia Oster zufolge jedoch einen Haken. In diesem Falle „werden die Eltern zu Arbeitgebern gemacht“, erläutert die Anwältin. Die Familie müsste den Gebärdensprachdolmetscher „selber anstellen“ – mit allen praktischen und rechtlichen Konsequenzen (Urlaub, Krankheit usw.). Aus Sicht der Anwältin eine „bewusste Überforderung“.

So wundert es nicht, dass die Familie Randazzo ein solches „Persönliches Budget“ nicht beantragen mochte. Das Sozialamt lehnte daraufhin den Antrag der Familie auf Kostenübernahme ab. Man erkenne zwar an, dass der Sohn die Hilfe benötige, könne aufgrund der fehlenden Vergütungsvereinbarung aber nicht direkt mit den Gebärdensprachdolmetschern abrechnen, heißt es in dem Schreiben an die Familie. Diese hat laut Anwältin inzwischen Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt und vor Gericht auch erfolgreich eine einstweilige Anordnung erwirkt, damit Elios Gebärdensprachdolmetscher wenigstens weiter bezahlt werden können. Ein wichtiger Etappensieg für die Familie, aber noch keine endgültige Entscheidung in der „Hauptsache“. Der „Hindernislauf“ hat also wohl vorerst noch kein Ende.