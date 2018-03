Begleitet von lautstarkem Gezwitscher sind zahlreiche Vogelarten nicht nur in Wäldern, sondern auch Parks und Grünflächen jetzt im Frühling emsig auf der Suche nach Nahrung, einem Revier und Partnern, so zum Beispiel der Kleiber. Foto: Sebastian Lerche

die Kohlmeise. Foto: Sebastian Lerche

die Amsel. Foto: Sebastian Lerche

der Buchfink. Foto: Sebastian Lerche

die Blaumeise. Foto: Sebastian Lerche

Wiesloch. Selten war der Winter im März noch so hartnäckig - alles bibbert und hofft auf den Frühling, auf Sonne, Wärme und Vogelgezwitscher. Die Singvögel wissen dagegen instinktiv, was im März zu tun ist: einen Partner und ein Revier finden, um schon bald mit dem Nestbau und der Brut zu beginnen. Das erfuhren die Gäste auf der der ersten Vogelstimmen-Exkursion des Nabu in Wiesloch unter der Leitung von Elke Reiser.

Am Treffpunkt selbst konnte man schon die erste Amsel und ein Rotkehlchen hören, das ja den ganzen Winter über immer wieder singt. Zwischenrein erklang immer mal wieder der Gesang der Kohlmeisen: Dieser ist typisch für den Frühling und wurde deshalb auch Eingangsintervall des alemannischen Frühlingslieds "D’Zitt isch do". Der Zaunkönig meldete sich gleichzeitig mit seinem kräftigen, metallischen Trillern.

Im Dämmelwald erlebten die Teilnehmer der Exkursion ein vielstimmiges Vogelkonzert. Erst nach einiger Zeit ließen sich die einzelnen Gesänge heraushören, zum Beispiel der der Singdrossel, des "Lehrers" unter den Vögeln. Dieser Vogel wiederholt grundsätzlich die Eingangsstrophe seines Liedes zwei oder drei Mal, wie wenn er es einer Schulklasse beibringen müsste. Auch der "Vogel des Jahres", der Star, war aktiv. Mit Nistmaterial im Schnabel flog er seine Bruthöhle an. Später war auch sein Gesang zu hören, der aus Imitationen anderer Vogelstimmen und Lauten besteht. So mancher Vogelkundler hat sich im Frühling schon vom Star täuschen lassen und glaubte, der Pirol sei schon aus Afrika zurück. Dabei war es ein Star, der den melodischen Flötenruf des Pirols perfekt nachahmte.

Mit dem Hellerwerden am frühen Morgen erwachten die Buchfinken und füllten die Klangkulisse mit ihrem typischen "Würzgebier", ihrer kurzen Strophe. Beim letzten Hineinhören in den Wald erklangen weiter die Rufe der Singdrossel und auch das Hämmern eines Spechtes. Aus dem Wald herausgetreten hörte man kurz den zarten Gesang der Blaumeise. Zwei Halsbandsittiche flogen vorbei und erinnerten - trotz der Kälte - an den Klimawandel: Diese Exoten aus Afrika und Asien breiten sich seit den 1970er Jahren im Rhein-Neckar-Raum aus, mittlerweile leben hier einige Tausend Tiere.

Wieder zurück im Siedlungsgebiet auf dem Weg zum Ausgangspunkt waren neben Amseln, Rotkehlchen und Buchfinken auch Ringel- und Türkentaube zu hören. Sie sind leicht an der Anzahl der typischen Rufe zu unterscheiden. Als letzte "neue" Art dieses Tages erklang dann typisch für den Siedlungsbereich der Gesang des Grünfinks. Ein Blick in den Himmel bescherte dann noch einen wunderbaren Vogelzug von Gänsen in der bekannten Dreiecksformation. Die Teilnehmer waren sich einig. Es hat sich gelohnt, das frühe Aufstehen: Noch sind nicht "alle Vögel da", aber jede Woche werden es mehr. Der Frühling ist da!

Am Mittwoch, 28. März, erwartet Erika Reiser bei der nächsten Früh-Exkursion dann die ersten Hausrotschwänze und die Zilp-Zalpe zurück. Sie haben im Mittelmeerraum oder in Nordafrika überwintert. Alle Interessierten sind dann wieder herzlich eingeladen. Wie alle Nabu-Veranstaltungen ist die Teilnahme umsonst und steht auch Nicht-Mitgliedern offen. Beginn ist um 6 Uhr, Dauer bis etwa 7 Uhr, Treffpunkt Winzerkeller. Anmeldung erbeten per E-Mail an ermk@gmx.de