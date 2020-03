Dielheim. (pol/mare) Am Mittwoch ist ein Wohnhaus in Dielheim in Flammen aufgegangen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 10.45 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte in die Bachstraße beordert, da dort ein Gebäude brennen würde. Vor Ort eingetroffen, befand sich eine Doppelhaushälfte mit angrenzender Scheune im Vollbrand. Die drei Bewohner der Doppelhaushälfte hatten das Gebäude bereits verlassen, angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte bis 12.30 Uhr gelöscht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in der unmittelbar ans Wohnhaus angrenzenden Scheune aus und griff rasch auf die Doppelhaushälfte über.

Ein Bewohner des Anwesens verletzte sich leicht beim Versuch, das Feuer zu löschen. Er wurde wie ein zweiter Hausbewohner vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bachstraße wird noch bis in die Abendstunden abgesperrt bleiben. Während der Brandbekämpfung kam es zu Verkehrsbehinderungen auch in angrenzenden Straßen.

Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden zur Spurensicherung frühzeitig in die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch eingebunden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Begehung des Brandortes ist derzeit nicht möglich, dieser wurde beschlagnahmt.

Die Doppelhaushälfte ist durch den Brand unbewohnbar, auch die angrenzende andere Hälfte wurde durch Löschwasser stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 14.46 Uhr