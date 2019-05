Dielheim. (rö) Dielheims Gemeinderat hat einer Erhöhung der Kindergartengebühren um drei Prozent zum kommenden Kindergartenjahr 2019/20 zugestimmt. Die Entscheidung fiel bei fünf Gegenstimmen der drei anwesenden Vertreter der Bürgerinnen, Ute Sendner, Maria-Luise Kaul und Niklas Schnieder, sowie von Michael Schneider (SPD) und Raimund Mack (Grüne). Nachdem die Gebühren einige Jahre lang unverändert geblieben waren, handelt es sich um die vierte Erhöhung in den vergangenen vier Jahren. Wie von Elternseite gewünscht, wird zudem in der Kleinkindbetreuung "Tutulla" die Betreuungszeit von vier auf fünf Stunden am Tag erhöht.

"Wir sind gehalten, auf die Gebührenseite zu achten", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner mit Blick auf den vor Kurzem genehmigten Haushalt fürs laufende Jahr, der vor dem Hintergrund der Investitionstätigkeit und wachsenden Verschuldung Hinweise des Kommunalrechtsamts nach sich gezogen habe. "Die Gebührenerhöhung ist tragbar", ergänzte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch die Sicht der Verwaltung. So steigt zum Beispiel die Gebühr für die Regelgruppe beim ersten Kind einer Familie von 125 auf 129 Euro, für die Ganztagsgruppe von 222 auf 226 Euro, für die Ganztagskrippe von 350 auf 361 Euro im Monat. Das zweite Kind erhält 20 Prozent Ermäßigung, das dritte Kind ist gebührenfrei, erhoben werden elf Monatsbeiträge im Jahr.

Als "gerechtfertigt" bezeichnete Klaus Eberle (CDU) die Erhöhung, nachdem man bereits im vergangenen Jahr eine regelmäßige Anpassung beschlossen habe, um größere Sprünge zu vermeiden. Die Gemeinde habe viel in die Betreuungsqualität investiert, auch die Tariferhöhungen müssten finanziert werden. "Wir werden wie jedes Jahr nicht zustimmen", sagte Ute Sendner (Bürgerinnen), stattdessen wäre ihre Fraktion "am liebsten an dem Punkt, dass es kostenfrei ist".

Die SPD steht laut Markus Wodopia "für gebührenfreie Bildung von Anfang an". Leider sei der Antrag der Landes-SPD auf ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas abgelehnt worden. Allerdings: "Die Gemeinde kann das nicht alleine stemmen", so Wodopia, deshalb müsse er - "weil wir’s vom Land nicht kriegen" - notgedrungen einer maßvollen Erhöhung zustimmen. Für seinen Fraktionskollegen Michael Schneider sollten sich "Bund und Land mal bewegen". Die Gemeinde habe die Gebühren in den letzten Jahren "genug erhöht", deshalb könne er nicht zustimmen. Oliver Klempa (CDU) bezeichnete die Erhöhung als "sicher nicht unverschämt", Harald Seib (CDU) verwies auf den "permanenten Prozess, die Qualität zu steigern", Ernst Hofstetter (CDU) sah die Gemeinde vom Land angesichts steigender Personalausgaben "im Stich" gelassen.

In einer weiteren Entscheidung beschloss der Gemeinderat, Tagesmütter auf freiwilliger Basis mit zwei Euro je Betreuungsstunde und Kind zu unterstützen. Das geschah bei einer Gegenstimme von Heino Freund (CDU), der darin eine Aufgabe des Landkreises sah. Der Bürgermeister sprach zuvor von gut angelegtem Geld, zumal die Einrichtungen der Gemeinde "teilweise an den Kapazitätsgrenzen" seien. Hauptamtsleiter Heinisch sah in den drei Tagesmüttern, die derzeit zwölf Kinder betreuten, einen "ganz wichtigen Baustein in unserer Kinderbetreuung". Auch wenn man "Äpfel mit Birnen" vergleiche: Der freiwillige Zuschuss koste die Gemeinde 18.700 Euro im Jahr, eine Krippengruppe 75.000 Euro.