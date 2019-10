Die jungen Akteure des Dielheimer Theaters im Bahnhof zogen mit ihrem neuen Stück "Räuber Hotzenplotz" Jung und Alt in Bann. Foto: Pfeifer

Von Anton Ottmann

Dielheim. Der Räuber Hotzenplotz (Aaron Seidenglanz) überfällt Kaspers Großmutter (Marie Seidenglanz) und raubt ihre Kaffeemühle, die sie von Kasperl (Paula Wagner, Liah Ritter) und seinem Freund Seppel (Noah Wittmaier, Samuel Rung) zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Es ist eine ganz besondere Kaffeemühle, denn beim Mahlen spielt sie Großmutters Lieblingslied "Alles neu macht der Mai".

Die beiden Freunde sind empört und wollen unbedingt das Versteck von Hotzenplotz finden, um ihn an die Wachtmeister Dimpfelmoser (Miray Sönmez) und Huber (Nelly Greulich, Tabea Hoffmann) zu verraten. Dazu füllen sie eine Holzkiste mit Sand und schreiben "Vorsicht Gold!" darauf, bohren ein Loch hinein und verschließen es mit einem Streichholz. Kaum haben sie die Kiste im Wald abgestellt, wird der Räuber auf sie aufmerksam. Schnell ziehen sie das Streichholz aus dem Loch und machen sich aus dem Staub.

Hotzenplotz schleppt die Kiste in seine Räuberhöhle, bricht sie auf und stellt zornig fest, dass er auf eine List hereingefallen ist. Mit dem Sand, der aus der Kiste gerieselt ist, hat er selbst eine Spur zu seinem Versteck gelegt. Wütend zückt er seinen vorsintflutlichen Revolver und macht sich auf die Suche nach den Tätern.

Soweit der erste Teil der Geschichte von Otfried Preußler, gespielt "von Kindern für Kinder" im Theater im Bahnhof in Dielheim. Wer an eine einfache Auflösung der Geschichte glaubte, wurde überrascht. Hotzenplotz nimmt nach der Pause nicht nur die beiden Freunde gefangen, sie werden auch zu "Sklavenarbeiten" wie Kartoffelschälen und dem Drehen eines Schleifsteins gezwungen.

Dann kommt der Zauberer Petrosilius Zwackelmann (Maria Ritz) ins Spiel, der nicht nur Blitz und Donner auf die Bühne zaubert, sondern auch "Menschen in jedes beliebige Tier" verwandeln kann - beispielsweise Hotzenplotz in einen bunten Vogel. Und: Die ehemalige Fee Amaryllis (Nelly Greulich) fristet als Unke (Tabea Hoffmann, Miray Sönmez) ein armseliges Leben im durch mehrere Türen gesicherten Unkenpfuhl des Zauberschlosses.

Um das alles zu entwirren, bedarf es mancher List und Zauberei, die allerdings nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt. Auf jeden Fall waren am Schluss auf der Bühne alle zufrieden, vor allem die Großmutter und ihre beiden Freunde, weil die Kaffeemühle wieder da war, aber auch die vielen Kinder im Publikum, die begeistert und manchmal mit Herzklopfen das Geschehen verfolgt hatten und am Schluss kräftig Beifall klatschten.

Die Theaterpädagogin Petra Kirsch hatte erneut ein Theaterstück ausgewählt, das ihren jugendlichen Schauspielern erlaubte, aus sich herauszugehen und die Rollen mit viel Spielfreude auszufüllen. Schon alleine, dass man jeden Einzelnen bis in die letzte Reihe deutlich verstand, ist eine große Leistung.

Aber auch sonst hat alles gestimmt: Das farbenprächtige und zugleich multifunktionale Bühnenbild, die Einbeziehung des Zuschauerraums in die Handlung, die gesungene Ballade vom "Räuber Hotzenplotz" und die liebevolle Kostümierung von den Pickelhauben der Polizisten bis zum berückend schönen Feenkleid. Der Besuch lohnt sich, nicht nur für Kinder ab fünf Jahren, wie die Empfehlung lautet: Auch die Erwachsenen werden ihren Spaß haben.

Weitere Aufführungen sind am nächsten Wochenende, 12. und 13. Oktober, jeweils um 15 Uhr. Kartenverkauf bei "Ihre Brille" in Dielheim, über www.theaterimbahnhof.com und an der Abendkasse.