In der Grundschule in Horrenberg fallen derzeit einige Lehrkräfte aus. Foto: Pfeifer

Dielheim-Horrenberg. (obit) Die Meldung, dass mehrere Klassen der Grundschule Horrenberg derzeit im Fernunterricht sind, tauchte in der vergangenen Woche im Internet auf. Teilweise wurde dabei kritisiert, wieso Schulen aktuell in der Corona-Pandemie noch geöffnet seien, auch generelle Personal-Engpässe bei den Schulen im Land wurden thematisiert.

Auf RNZ-Nachfrage bestätigt Schulleiterin Sabine Dorando den Ausfall mehrerer Lehrkräfte. Seit Dienstag werden nun fast alle Klassen daheim unterrichtet. Nur eine Klasse ist im Präsenzunterricht, dazu gibt es eine Notbetreuung. Dorando betont aber auch, dass alles mit dem Schulamt Mannheim und auch den Eltern abgesprochen sei. "Wir können Krankheitsausfälle normalerweise auffangen", so Dorando. Dazu könne die Schule auch kurzfristig reagieren. "Spontanes Fernlernen ist bei uns gut möglich", sagt Dorando und verweist auf die mögliche Ausleihe von Ipads und die Online-Plattformen, die für den Heim-Unterricht genutzt werden. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler Material zum Lernen erhalten. Insgesamt zwölf Lehrkräfte gibt es an der Horrenberger Schule. Nun fallen einige davon aus. Warum, dazu wollte die Schulleiterin mit Verweis auf den Datenschutz keine Aussagen tätigen. "Nach den Ferien wird der Unterricht aber normal weitergehen", so Dorando.