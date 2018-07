Dielheim. (rö) Der Gemeinderat Dielheim hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Einrichtung eines Gemeindevollzugsdiensts beschlossen. Hintergrund sind Beschwerden aus der Bevölkerung, dass es keine ausreichenden Kontrollen des ruhenden Verkehrs gibt. Zugeparkte Geh- und Rettungswege sind laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner nicht nur für Fußgänger ein Sicherheitsrisiko, auch für die Rettungskräfte gebe es „oft kein Durchkommen“.

Zwar habe das Ordnungsamt in der Vergangenheit in geringem Maß auf den Vollzugsdienst der Stadt Wiesloch zurückgreifen können, allerdings meist nicht in den frühen Morgen- und in den Abendstunden, wenn es notwendig wäre. Nachdem Vertreter der Stadt Wiesloch bei einem Treffen deutlich gemacht hatten, dass Wiesloch nicht verpflichtet ist, Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen des ruhenden Verkehrs in Dielheim durchzuführen, wurde nun nach einer besseren Lösung gesucht. Dafür will man einen Gemeindevollzugsbediensteten auf 450-Euro-Basis einstellen.

Wie der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Marcel Mohr erklärte, kommen an weiteren Kosten auf die Gemeinden für Anschaffungen (Smartphone, EDV) rund 1700 Euro sowie monatlich etwa 700 Euro zu. In Meckesheim mit rund 5000 Einwohnern hätten die Einnahmen in den ersten Monaten nach der Einführung des Vollzugsdiensts rund 3000 Euro betragen, inzwischen lägen sie bei etwa 1500 Euro, so Mohr.

Leider bekomme man manche Probleme „nur über den Geldbeutel in den Griff“, bedauerte Klaus Eberle (CDU). Er betonte, dass man den Vollzugsdienst nicht einrichte, „um Geld zu verdienen“, sondern „um die Sicherheit zu gewährleisten“.

Ähnlich sah es Markus Wodopia (SPD). Nur mit einem eigenen Vollzugsbediensteten habe man die Möglichkeit, den ruhenden Verkehr dann zu kontrollieren, „wenn tatsächlich alles vollgeparkt ist“. Auch Ute Sendner konnte für die Bürgerinnen zustimmen. Dabei gehe es nicht nur um Autos, auch die Fußgänger seien froh, wenn sie auf dem Gehweg ungehindert laufen könnten.

Harald Seib (CDU) bat zu prüfen, wie weit man Themen wie Müllablagerungen oder Lärmbelästigungen in den Aufgabenbereich des Vollzugsdiensts mit aufnehmen könne. Und Oliver Klempa (CDU) bat darum, nicht gleich Strafzettel zu verteilen, sondern den Autofahrern vielleicht in den ersten beiden Wochen mit Hinweisen „auf die Sprünge“ zu helfen. Für die Zeit danach zeigte er sich zuversichtlich, „dass ein gewisser Erziehungseffekt eintreten wird“.

Update: 25. Juli 2018, 17.27 Uhr