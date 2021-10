Dielheim/Horrenberg. (seb) Innen verdichten, ehe am Ortsrand auf grüner Wiese neu versiegelt wird: An dieses Credo erinnerte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als man den Bebauungsplan "Ortsstraße" in Horrenberg thematisierte. Bei einer Nein-Stimme wurde der Plan trotz Einwänden aus der Öffentlichkeit unverändert als Satzung beschlossen.

Damit besteht jetzt Rechtssicherheit für die Interessierten, die in zweiter Reihe, auf den lang gestreckten Grundstücken zwischen Ortsstraße, Gartenstraße und Leimbach, Wohnhäuser errichten möchten. Eva Poser vom Planungsbüro Bresch, Henne, Mühlinghaus blickte auf den Aufstellungsbeschluss vom März 2020 und die Öffentlichkeitsbeteiligungen seither zurück.

Laut Poser hat es diverse Anregungen gegeben, außerdem Mahnungen, auf Löschwasserversorgung, Entwässerung und das Überschwemmungsgebiet am Bach zu achten. Das und die historisch gewachsene Struktur des Gebiets stellten das Planungsbüro vor einige Herausforderungen, die Zuschnitte der neuen Grundstücke und die passende Gestaltung der Neubauten stießen bei den Nachbarn auf Kritik.

Die darauf folgende Suche nach Kompromissen sorgte einmal mehr für Diskussionsstoff im Rat. Markus Knopf (CDU) kritisierte die vorgesehene Dachneigung. Seine Befürchtung glich der der Nachbarn: dass plötzlich direkt an der Grundstücksgrenze eine hohe, wenig ansehnliche Mauer aufragt. Lieber sollte man "mehr Licht" zu den Nachbarn lassen.

Eva Poser gab zu bedenken, dass der Neubau in zweiter Reihe problematisch sei und sich "immer subjektive Nachteile" ergeben. Aber angesichts des Mangels an Wohnraum sei der ausdrückliche Wunsch von Verwaltung und Rat, "das Potenzial dieser Grundstücke auszuschöpfen", und das habe das Planungsbüro getan. Die im Plan vorgeschriebenen Dachformen – Flach- und Pultdächer wurden übrigens schon ausgeschlossen – "fügen sich erkennbar gut ins Dorfbild ein", zeigte sie sich zuversichtlich.

Bürgermeister Glasbrenner betonte, dass Sinn und Zweck des Bebauungsplans sei, Wohnhäuser zu ermöglichen, sie müssten sich einfügen, aber dann auch bau- und bewohnbar sein. Man sei den Nachbarn bereits entgegengekommen, die neuen Bauinteressenten hätten auch Rechte. Er war auch wegen des Zeitaufwands gegen eine weitere Planänderung, "allmählich sollten sich die Bauinteressenten auf den Plan verlassen können". Der Argumentation konnte die Ratsmehrheit folgen.