Dielheim. (köpa) Nach der gelungenen Eröffnung fand die Dielheimer Howe-Kerwe am Sonntag und Montag ihre Fortsetzung. Bereits um die Mittagszeit füllten sich die Zelte der Vereine, die ein abwechslungsreiches Mittagsmahl anboten, sodass die Küche kalt bleiben konnte. Gut gestärkt verfolgten die Kerwebesucher danach den großen Umzug. Insgesamt 23 Gruppen zogen bei strahlendem Herbstwetter durch die Leimbachtalgemeinde und obwohl nur wenige Motivwagen durch die Straßen rollten, erlebten die Zuschauer am Wegesrand dennoch einen überaus stimmungsvollen Umzugsverlauf. Ein Vergnügen für Jung und Alt war nicht zuletzt auch das Fangen der "Kerwegutsel", die von den Umzugsteilnehmern in die Menge geworfen wurden.

Der Hundeverein im Dalmatiner-Kostüm. Fotos: Pfeifer

Auf den Beinen war auch der Musikverein Dielheim, der unter der Stabführung seines neuen Dirigenten Sebastian Riedling vorneweg marschierte. Im chromblitzenden Mustang folgten die Kurpfälzer Weinhoheiten, Weinkönigin Verena Rieger aus Horrenberg hatte hier ein Heimspiel. Die Kerwehoheiten in Frack und Zylinder folgten auf dem Komiteewagen, zusammen mit Kerwe-schlumpel "Cantalina". Es folgte die Gruppe vom Hundeverein - und das im Dalmatiner-Outfit. Die Schüler der Leimbachtalschule hatten als kleine Handwerker schon mal die Bauhelme aufgesetzt, um so ihrer Hoffnung auf den sehnsüchtig erwarteten Baubeginn an ihrer Schule Ausdruck zu verleihen. Nachdem im vergangenen Jahr der Eckertsberg-Kindergarten den Umzugspreis gewonnen hatte, waren die rund 40 Kinder samt Erzieherinnen diesmal in Sachen "Mission Titelverteidigung" auf den Straßen unterwegs und der Inselkindergarten präsentierte stolz seine 60 kleinen Insel-Piraten.

Die Kleinen vom Eckertsberg-Kindergarten waren als Blumenkinder unterwegs. Foto: Helmut Pfeifer

An die "wilden 68er" erinnerte der Turnverein Viktoria mit Vorführungen in bunten Hippie-Gewändern. Auf ihr breit gefächertes Gesangsrepertoire wiesen die "Choryfeen" der Sängerrunde hin: "Ob Helene, Sister Act oder Gabalier, die Frauen singen einfach schee." Weniger schön anzuschauen war das braune Rasenstück, das die Fußballer der SG auf ihrem Motivwagen zur Schau stellten, um den sommerlichen Wassermangel zu thematisieren. Ihr Vorschlag: "Damit künftig mehr Wasser zur Verfügung steht, sollte für den Schorle mehr Wein als Wasser genommen werden." Topaktuell waren die "Dielemer Trachtler" mit ihrem "mobilen Oktoberfest" unterwegs. "Erbarmen - zu spät, die Stinker kommen", so wurde wiederum der Konvoi der Hakofahrer angekündigt. Doch "Asterix und Obelix" an Bord der Gefährte machte der Zugmaschinenduft ganz offensichtlich nichts aus. Weitere PS-starke Gefährte brachten die Quadfahrer "Quad’s, Freaks and Friends" auf die Straße und die Oldtimermopeds erinnerten an die 1950/60er Jahre.

Das mobile Oktoberfest-Gefährt der "Dielemer Trachtler". Fotos: Pfeifer

Zum stimmungsvollen Verlauf trugen neben dem Dielheimer Musikverein auch die Musikvereine aus Malsch und Mühlhausen bei. Beide Blaskapellen waren wie der Fanfarenzug aus Wiesenbach eine musikalische Bereicherung für den Dielheimer Umzug, bei dem auch die Guggemusik "Feuerschnecke" ihr Publikum fand. Mit viel Beifall begrüßt wurden in Dielheim zudem die Altwieslocher Kerwefrauen, die an die eigene "Birekuchekerwe" erinnerten.

Nach dem Umzug ging es auf dem Kerweplatz munter weiter. Auf der Bühne präsentierte Kerwebürgermeister Nico Wagenblaß die Siegergruppen vom Kerweumzug. Nicht ganz unerwartet gewannen die "Inselpiraten" den Preis der Fußgruppen und das blau-weiße "mobile Oktoberfest" der Trachtler lag bei den Motivwagen vorne. Am späten Nachmittag gastierte der Musikverein Meckesheim auf dem Bühnenplatz und begeisterte die Gäste mit volkstümlicher Blasmusik. Der weitere Abend war geprägt von DJ Chris und seiner Schlagerparade.

Asterix und Obelix auf rasanter Fahrt mit den Hakofahrer. Fotos: Pfeifer

Der Montag ist traditionsgemäß der Tag der Einheimischen. Viele Einzelhändler machten schon am Nachmittag ihr Geschäft zu, um selbst auf die Kerwe gehen zu können. Und auch die "Rathäusler" zog es auf die Festmeile. Die Stimmung war den ganzen Tag über hervorragend, bis am Abend ein kalter Regenschauer für kurze Zeit das Festgeschehen durcheinanderbrachte. "Der Kerweschlumpel geht’s schlecht", so lautete die nächste Hiobsbotschaft. Das Ende der Schlumpel nahte.

Tränenreich und wehklagend erfolgte der Abschied durch Dr. Manfred Laier. Den Trauerfeierlichkeiten mit Kerwepfarrer Holger Warzecha und der Verbrennung der Schlumpel wohnte eine große Schar Kerwebesucher bei, die immer noch nicht nach Hause gehen wollte. Mit einem "Leichenschmaus" des Kerwekomitees und musikalischer Unterhaltung durch die Kultband Kraft und Krebs klang die Dielheimer Howe-Kerwe aus. Den krönenden Abschluss bildete ein großes, farbenprächtiges Feuerwerk über dem Dorfplatz.