Von Tobias Törkott

Dielheim. Bürgerinnen und Bürger und Ratsmitglieder knien über einer großen Karte Dielheims, schauen sich verschiedene Abschnitte zweier Routen an. "Dort ist auch noch ein Punkt, den wir berücksichtigen sollten", ruft jemand. "Hier rasen auch viele", sagt ein anderer Besucher und zeigt auf die Beethovenstraße in der Nähe des Penny-Supermarktes. "Da gibt es viele Familien mit kleinen Kindern." Jemand anderes spricht die Schubertstraße an: Dort seien die Gehwege zu schmal.

In der Dielheimer Kulturhalle kommen am Mittwoch etwa 20 Menschen aus Dielheim zusammen, um den Fußverkehr unter die Lupe zu nehmen. Neben der Verwaltung um Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Ordnungsamtsleiter Uwe Bender, nehmen auch mehrere Ratsmitglieder unterschiedlicher Fraktionen an dem Auftaktworkshop des Fußverkehrs-Check teil. "Wir hoffen, dass daraus Möglichkeiten entstehen, Verbesserungen für den Fußverkehr zu schaffen", betont Glasbrenner. Ein abschließender Bericht soll dann alle problematischen Abschnitte kennzeichnen. Mehrfach hatte sich die Verwaltung bereits auf einen Fußverkehrs-Check in der Gemeinde beworben.

Und so sah die Karte nach dem Workshop aus: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweiterten die Routen um viele Punkte.

Nun wurde Dielheim als eine von 15 Gemeinden im Land ausgewählt. 59 Bewerbungen gab es insgesamt. "Das ist ein wichtiges Thema, wo man Kraftfahrzeugen jahrelang den Vorrang gegeben hat", so der Gemeindechef, der die Euphorie vor der Veranstaltung etwas dämpfen muss: "Ich kann nicht versprechen, dass wir alles, was hier erarbeitet wird, in Kürze umsetzen." Viele Behörden müssten teilweise mit einbezogen werden. "Der Check kann helfen, unsere Belange vorzutragen und zu untermauern."

Ähnlich schildert es Raphael Domin vom Planungsbüro "Planersocietät", die den Check in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium – wie auch in anderen Gemeinden des Landes – betreuen. Die Ortsdurchfahrten würden dabei eine wichtige Rolle spielen. "Das ist von Dielheim alleine aber nicht steuerbar." Mehrere Ratsmitglieder, darunter Klaus Eberle (CDU), Harald Seib (CDU) und Markus Wodopia (SPD) hinterfragen die Durchschlagskraft des Checks vor höheren Behörden. Die Verwaltung Dielheims würde sich dort meist Absagen abholen."Der Check wird nicht die finale Planung für Dielheim leisten", erklärt Domin. Aber: Es sei etwas anderes, mit dem Bericht des Checks bei Behörden vorstellig zu werden. "Auf unserer ersten Folie ist das Logo des Ministeriums, das hilft sehr", beruhigt Domin.

Zwei Routen sollen im Oktober an zwei Abenden inspiziert werden. Tour eins, quasi die Innenstadt-Route (blau), findet am kommenden Mittwoch, 6. Oktober, statt. Los geht es um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Route zwei (grün), die den Fokus auf die Schulwege nehmen soll, startet am Dienstag, 26. Oktober, um 17 Uhr an der Kulturhalle. Am 24. November findet der Abschluss-Workshop statt.

Die Experten des Büros Planersocietät: Moritz Müller (l.) und Raphael Domin leiten den Fußverkehrs-Check in Dielheim.

Vorab hatten die Planer des Büros Planersocietät mit der Verwaltung die beiden Vorschläge erarbeitet, die beispielsweise auch mit einem Blindenstock oder anderen Beispielen für Menschen mit Beeinträchtigungen begangen werden. "Das zentrale Feld ist die Barrierefreiheit", erklärt Domin.

Am Mittwochabend wird schnell klar, die Routen reichen nicht aus, immer wieder entdeckt jemand einen fehlenden Zebrastreifen oder einen zu hohen Bordstein. Die Bürgerinnen und Bürger haben zahlreiche Vorschläge, wohin die beiden Checks noch führen können. "Bereden wir nur Wege auf den Routen?", will einer der Anwesenden wissen. "Der Fokus liegt darauf, wir sprechen aber auch andere Punkte an", erklärt Domin das Prozedere und betont: "Der Vorteil der Route entlang der Hauptstraße ist, dass wir uns sowieso in den Seitenstraße aufstellen müssen, um uns zu unterhalten – da sieht man auch noch was." Auch Bürgermeister Glasbrenner hat noch einen Vorschlag: "Können wir die Landfriedstraße auf dem Rückweg mit einplanen", schlägt das Gemeindeoberhaupt für die zweite Route, die Richtung Waldspielplatz verlaufen soll, vor. Die Runde in der Kulturhalle stimmt einhellig zu.

Während die Karte inspiziert wird, kommen auch die Ortsteile Horrenberg, Balzfeld und Unterhof zur Sprache – und, dass die beiden Touren ausschließlich durch Dielheim selbst führen. Die Workshop-Teilnehmer fragen nach. "Wir wollen die Ortsteile nicht ausklammern, aber im Hauptort findet man mehr Fallbeispiele", erkennt Bender die Nöte der Anwesenden. Daher wird er auch nicht müde zu betonen: "Wir müssen Wege und Punkte sammeln, das ist uns als Verwaltung wichtig. So nah kommen wir mit Ihnen sonst nicht zusammen", ermuntert er die Bürgerinnen und Bürger dazu, weitere Etappen der Tour auf der Karte einzuzeichnen. Die knien erneut auf der Karte und diskutieren über Gehwege und Bordsteinkanten.

"Hier wird sehr schnell gefahren", sagt ein Mann und zeigt auf einen Punkt auf der Karte, wo der Kindergarten in Horrenberg ist. "Alles, was gesagt wurde, kann man auf die Ortsteile übertragen", findet darauf hin eine Bürgerin. Fußgängerüberquerungen oder andere Stellen, die problematisch sind, gebe es quasi an jedem Ort. SPD-Rat Markus Wodopia erklärte bereits vorab: "Die blaue Route ist gut, da man viele Fallbeispiele findet." Domin bekräftigt zum Ende des etwa zweistündigen Workshops in der Kulturhalle: "Der Fußverkehrs-Check soll auch Möglichkeiten erarbeiten, die dann exemplarisch auf andere Orte übertragen werden können."

Info: 1. Tour des Fußverkehr-Checks, Mittwoch, 6. Oktober, 18 Uhr, am Dorfplatz. Route zwei: Dienstag, 26. Oktober, 17 Uhr, Kulturhalle.