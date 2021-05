Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Wir freuen uns sehr: Erstmals an einem Wettbewerb wie jetzt beim Deutschen Lehrerpreis teilgenommen und gleich auf dem Treppchen gelandet, eine tolle Sache", sagt Simone Starke, die Rektorin der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule in Wiesloch. Welche Platzierung konkret erreicht wurde, wird heute bei der Online-Siegerehrung verkündet. Teilgenommen hatte die Schule in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" für das zurückliegende Jahr, die Bewerbung dafür wurde bereits im Spätherbst 2020 auf den Weg gebracht.

Ausschlaggebend für die jetzt erfolgte Auszeichnung war das Votum des Lehrerkollegiums, das mehr als nur eine Lanze für Simone Starke brach. In den Ausschreibungen für den Wettbewerb war gefordert worden, mindestens 25 Prozent des gesamten Kollegiums müssten sich mit positiven Kommentaren zur Schulleitung aussprechen, an der Maria-Sibylla-Merian-Schule waren es deutlich mehr als 90 Prozent. "Das zeigt, wir sind als Team ausgezeichnet worden, wir sind gegenseitig auf uns angewiesen und stellen täglich unter Beweis, wie gute Kultur und gemeinsame Werte umgesetzt werden", so Starke.

Insgesamt 19 Auszeichnungen an Lehrkräfte, Lehrerinnen- und Lehrer-Teams und Schulleitungen wurden an Teilnehmer aus neun Bundesländern vergeben. Über 6400 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, der von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband durchgeführt wurde. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die frohe Kunde über die erfolgreiche Teilnahme erreichte die Schule bereits am 25. Februar, einen Tag vor Starkes Geburtstag. "Wir haben die Nachricht zunächst zurückgehalten, um Simone dann damit zu überraschen", erzählten Konrektorin Daniela Maurath und Simone Uhlig, die für Planungen aller Art und die Sprachförderung zuständig ist. Voraussetzung für die Jury war die von den Kolleginnen und Kollegen abgegebene Beurteilung der Leiterin. 24 Briefe waren es, alle voll des Lobes, die bei denjenigen eintrafen, die für die Entscheidung zuständig waren. In der daraus abgeleiteten Bewertung ist in der Pressemeldung zu lesen, das Schulleitungsteam "führt mit Humor, Mut und Fürsorge" und zeichne sich zudem durch "respektvolles, wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe" aus.

Die Jury lobte insbesondere das Fördern von Eigeninitiative und die positive Arbeitsatmosphäre. Testiert wurden Starke und ihrem Team zudem die aktive Weiterentwicklung des umfassenden musischen, sportlichen und naturwissenschaftlichen Unterrichtsangebots durch Projekte wie beispielsweise Discemotorik (Konzept für bewegtes Lernen), Reflexintegrationstraining und digitale Lernangebote. Belobigt wurden weiterhin ein strukturierter Medienentwicklungsplan mit passgenauer Hard- und Software sowie das Engagement eines kontinuierlichen, breit gefächerten Ausbaus der "Ganztagsschule" mit Modellcharakter in der Region.

All diese Eindrücke, die positiv auf die Jury einwirkten, kamen aus den zahlreichen Briefen, die aus den Reihen des Kollegiums verfasst wurden. Hier einige Zitate: "Sie hat Managementkompetenzen, von denen sich viele sogenannte Topmanager eine große Portion abschneiden könnten." "Zudem hat sie Humor und eine Schlagfertigkeit, die begeistert, sie ist mutig und bietet auch anderen die Stirn, wenn nötig, sie verhandelt diplomatisch und klug und bestens vorbereitet, sie setzt sich für die Belange ihrer Schule ein und verliert nie ihr Ziel aus den Augen." Weiter ist zu lesen: "Vor Corona während Corona und nach Corona – die Stimmung an der Schule ist humorvoll, offen und freundlich. Die Stimmung hängt für mich vor allem auch mit der Person zusammen, die die Fäden in der Hand hält. Danke Simone, dass du die Puppen tanzen und die Schmetterlinge flattern lässt."

Wie Simone Starke am Vortag der Platzierungsentscheidung im Gespräch mit der RNZ hervorhob, sei mit der Auszeichnung erreicht worden, dass man als Grundschule jetzt verstärkt wahrgenommen werde. "Wir konnten unter Beweis stellen, was hier geleistet wird, gerade in schwierigen Zeiten wie in der Corona-Pandemie." Mit eingebunden seien alle gewesen, von der Lehrerschaft über die Schulkinder bis hin zum Hausmeister. "Die Eltern sollten wir dabei nicht vergessen, die hatten sich dafür eingesetzt, dass wir uns noch in einer anderen Kategorie, dem Schulpreis, bewerben und da sind wir auch in die zweite Runde gekommen", betonten Starke, Maurath und Uhlig.

In Sachen "Vorbildliche Schulleitung" habe man sich indes wegen des hervorragenden Gesamtpaketes bessere Chancen ausgerechnet und dies sei auch eingetreten. "Wichtig ist für uns eine gute Kooperation mit allen, die im schulischen Bereich tätig sind", meinte die Schulleiterin und sprach dabei vor allem die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wiesloch und dem Schulamt an. Außerdem sei man bestens vernetzt und pflege einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen.

Bleibt nur die Frage, welchen Platz man heute endgültig belegen wird. Es winken entweder 2000 Euro für die Spitzenposition, für den zweiten Platz immerhin noch 1000 Euro und der Dritte bekommt 500 Euro. "Wir wollen das Geld nutzen, um unsere Infrastruktur zu verbessern, insbesondere im Bereich des Schulgartens", so das Trio.