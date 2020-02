Wiesloch/Walldorf. (alb) Die Schnellfahrstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim wird vom 10. April bis Ende Oktober umfassend saniert und gesperrt, so viel steht fest. Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein hat sich jetzt in diesem Zusammenhang beim Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Thorsten Krenz, erkundigt, ob in dieser Zeit eine weitere IC-Direktverbindung von Stuttgart aus mit Halt in Wiesloch-Walldorf zwischen 17 und 20 Uhr möglich ist.

Die Situation für die Pendler aus dem Rhein-Neckar-Raum sei mit zwei Direktverbindungen morgens und nachmittags nicht zufriedenstellend, erklärte der Christdemokrat in seiner Anfrage. Zumal, wie Klein weiter ausführte, die Halte im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg stark frequentiert seien und eine große Zahl von Reisenden die Strecke für ihren täglichen Arbeitsweg nutze und darauf angewiesen sei.

Die Antwort von Krenz fiel negativ aus. Für den ICE 514, der in Stuttgart um 17.10 Uhr abfahre, seien die Bahnsteige in Wiesloch-Walldorf für einen Halt zu kurz. Zudem liege bis Bruchsal eine Güterzugtrasse direkt vor diesem ICE und vor dem Güterverkehr eine Nahverkehrstrasse, sodass der Zug gar nicht früher in Stuttgart abfahren könnte, um eine längere Fahrzeit wegen des Halts in Wiesloch-Walldorf auszugleichen. Ähnlich sieht es beim IC 2392 aus, der den Stuttgarter Hauptbahnhof um 17.34 Uhr verlässt. Auch hier scheide eine frühere Abfahrt aus, schreibt Krenz, zumal es in diesem Fall auch zu einem "Konflikt" mit der S-Bahn der Linie 3 in Rot-Malsch kommen würde.

Also müsste der IC entsprechend später losfahren. Was nach Angaben des Konzernbevollmächtigten wiederum wegen der dichten Belegung der Strecken im Raum Heidelberg zu "nicht lösbaren Folgekonflikten" mit anderen Zügen des Fern-, Nah- und Güterverkehrs führen würde. Daher, so Krenz in seinem Schreiben abschließend, sei es aufgrund der dargestellten Zwänge nicht möglich, zusätzliche Halte in Wiesloch-Walldorf einzurichten.