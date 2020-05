Wiesloch. (hds) Noch, zumindest bis zum nächsten Videotreffen der Landeschefs mit Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch, zeichnet sich für die Gastronomie in der Corona-Krise kein wirklicher Silberstreif am Horizont ab. "Geschlossen" verkünden die Schilder an den Türen, aber wenigstens bieten doch viele einen Abhol- oder gar Lieferservice für ihre Gäste an. Mitte März hatten sich die Ereignisse binnen weniger Tage überschlagen. Zunächst war es erlaubt worden, wenigstens von sechs Uhr bis 18 Uhr das Restaurant, wenn auch mit hohen Sicherheitsauflagen, offen zu halten. Nur drei Tage später dann das endgültige "Aus", die Pforten mussten geschlossen werden.

Inzwischen sind über fünf Wochen vergangen und die RNZ hat nachgefragt, wie es inzwischen gelaufen ist. "Wir sind zufrieden", so das Team vom "Odysseus" an der Ecke Haupt- und Bahnstraße. Chef Theo strahlt auch in der schwierigen Situation Zuversicht aus. "Geht vorbei und wir sind froh, doch alsbald unsere Gäste wieder begrüßen zu können", meinte er. Gleich zweimal täglich – mittags und abends – werden Speisen zubereitet, die nach telefonischer Vorbestellung abgeholt werden können. "Ist natürlich schwierig, da wir nicht konkret planen können", meinte denn auch Thomas Giagkoulares, Mitarbeiter und Institution im "Odysseus". Die Hoffnungen ruhen darauf, zumindest im Außenbereich bald wieder bewirten zu können. "Klar, da müssen wir sicherlich strenge Auflagen beachten", meinten beide.

Trattoria Italia. Fotos: Pfeifer

Auf dem Marktplatz bei der "Trattoria Italia" hat "Chefe" Filippo Giacalone aus der Not eine Tugend gemacht. "Wir haben sowohl einen Abhol- als auch einen Lieferservice", verkündete er. Bereits seit Wochen ist er mit seiner Mannschaft zugange, bietet eine umfangreiche Auswahl an und unter dem Strich gibt er sich ebenfalls zufrieden. "Natürlich erreichen wir nicht annähernd den Umsatz wie zu normalen Zeiten, aber wir sind auf "die Zeit danach" gut vorbereitet". So hat er schon konkrete Pläne für den Außenbereich. Ihm schwebt vor, die dann weit auseinander stehenden Tische mit Pflanzen abzutrennen und vielleicht sogar in den Arkaden des Alten Rathauses kleine Sitznischen einzurichten. Außerdem hat er bereits Listen angefertigt, in die sich die Gäste eintragen sollten, um so eine Nachverfolgung zu ermöglichen. "Pizza läuft gut", meinte Filippo. In der Hochphase des Mangels an Toilettenpapier hat er gar eine Rolle der begehrten Ware den Abholern oder Belieferten überreicht. Insgesamt beschäftigt er derzeit insgesamt zwölf Mitarbeiter pro Tag. Ausgeliefert wird übrigens an Kunden, die bis zu zehn Kilometer entfernt wohnen.

„Odysseus“. Fotos: Pfeifer

Nur ein paar Meter weiter, in "Langens Turmstube", ebenfalls ein erfreulicher Andrang. Am 1. Mai stand Fisch auf der Speisekarte. Klaus Langen hatte vor einigen Wochen noch bezweifelt, dass sich ein Öffnen zwecks Abholung überhaupt rentieren würde. "Ist ja eh keiner in der Stadt, die Geschäfte haben ja ebenfalls geschlossen", befürchtete er. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden. Einige Tage nach dem "Shutdown" setzte man sich mit der Familie zusammen und entschied, doch wenigsten mittags Speisen zum Abholen zuzubereiten. Inzwischen ist die gesamte Familie eingebunden. Die Oma hilft in der Küche mit aus, Sohn Stefan kümmert sich in erster Linie um die Gäste. Auch große Bestellungen kommen häufiger vor, denn dann werden die Nachbarn mit gutbürgerlichem Essen eben mal mit versorgt. Aber auch bei "Langens Turmstuben" hofft man auf baldige Lockerungen, der jetzige Zustand könne nicht für ewig aufrechterhalten werden.

Friedrichshof. Fotos: Pfeifer

In der Hauptstraße in der Gaststätte "Friedrichshof" ist Jammern nicht angesagt. "Da müssen wir jetzt halt alle durch", so der kurze Kommentar von Reiner Wallenwein. Auch er hatte vor Wochen zunächst beschlossen, keine Speisen zum Abholen anzubieten. Er hatte gehofft, mit der damals verkündeten Übergangslösung wenigsten den Betrieb auf Sparflamme weiterfahren zu können, dies wurde indes nach nur drei Tagen zunichtegemacht, als es hieß "alles dicht". Im Friedrichshof setzte ebenfalls ein Umdenken ein, mittags und gegen Abend gibt es nun eine große Auswahl an Speisen, die mit Sicherheitsabstand und natürlich mit Masken über den provisorischen Tresen verkauft werden.

Das Fazit ist bei allen Gastronomen nahezu gleich: Sie hoffen auf baldige Lockerungen, gerade mit Blick auf die Außenbewirtung. Da müsse man eben mit etwas weniger Gästen auskommen, aber wichtig sei es, wieder in Kontakt mit den Kunden treten zu können. Auch in einem weiteren Punkt herrscht Einigkeit. Ewig kann der jetzige Zustand nicht weitergehen, denn laufende Kosten wie Mieten und Personal müssten bei geringerem Umsatz nach wie vor aufgebracht werden.