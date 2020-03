Rund um Wiesloch-Walldorf. (rö) Nicht alle Spielplätze und öffentlichen Anlagen waren über das vergangene Wochenende trotz der Landesverordnung so unbelebt wie auf unserem Foto in St. Leon-Rot. Nachdem das Polizeipräsidium Mannheim angekündigt hatte, die sichtbare Polizeipräsenz ab Freitag stark zu erhöhen, um die Allgemeinverfügungen der Städte und Gemeinden konsequent durchzusetzen, wurden auch in Wiesloch und Walldorf einige Verstöße festgestellt.

So hatten sich nach Auskunft der Polizei am Freitagabend kurz vor 20 Uhr acht junge Leute an der Feuerstelle beim Walldorfer Skaterpark zur "Corona-Party" getroffen. Auch an einer Wieslocher Tankstelle habe es ebenfalls am Freitagabend eine Ansammlung von mehreren Jugendlichen gegeben. Kurz nach 17 Uhr bemerkten die Polizeibeamten zudem in Wiesloch eine Gaststätte, die noch geöffnet hatte – alle neun Gäste wurden nach Hause geschickt.

Am verregneten Samstag spielte dann das schlechte Wetter der Vernunft in die Karten und es gab laut Polizei im gesamten Revier Wiesloch nur noch zwei kleinere "Corona-Partys" mit relativ wenigen Personen. In beiden Fällen seien Platzverweise erteilt worden, berichtete die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf RNZ-Anfrage.