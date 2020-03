Walldorf. (rnz) Mit großer Sorge verfolgen die Walldorfer Hausärzte die hohen Ansteckungsraten mit dem SARS-Co-V-2-Virus, besser bekannt als Corona-Virus. Wie die Hausärzte in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, kamen in der letzten Woche gerade die älteren und chronisch kranken Patienten nicht mehr in die Hausarztpraxen, wohl aus Angst, sich in den Praxen anzustecken. "Wir sind für ihre Gesundheit genauso verantwortlich wie für die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen", heißt es in der Mitteilung.

Deshalb haben alle Walldorfer Hausarztpraxen beschlossen, zusätzlich zum regulären Praxisbetrieb für ihre Patienten mit grippalen Beschwerden (Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten oder Fieber) ab dem heutigen Montag eine spezielle Infekt-Sprechstunde in der Walldorfer Schillerschule (Gebäude C, altes Gymnasium) anzubieten. Diese Infekt-Sprechstunde ist eng mit dem Gesundheitsamt Heidelberg und der Kassenärztlichen Vereinigung abgestimmt. Die Räume in der Schillerschule werden zweimal

täglich professionell gereinigt und desinfiziert.

Betrieben wird die Infekt-Sprechstunde von der Hausarztpraxis Dr. Willinger-Dr. Seitz und Kollegen und dem Hausarzt-Zentrum Walldorf. Die Ärzte danken in ihrer Mitteilung vor allem der Stadtverwaltung und dem DRK-Ortsverband Walldorf für die maßgebliche Unterstützung.

Die Infekt-Sprechstunde findet zu folgenden Termin statt: Montag, 8 bis 11 Uhr, Team Dr. Willinger-Dr. Seitz; 15 bis 18 Uhr, Team Hausarzt-Zentrum; Dienstag, 8 bis 11 Uhr, Team Dr. Willinger-Dr. Seitz); 15 bis 18 Uhr, Team Hausarzt-Zentrum; Mittwoch, 8 bis 11 Uhr, Team Hausarzt-Zentrum; 15 bis 18 Uhr, Team Dr. Willinger-Dr. Seitz; Donnerstag, 8 bis 11 Uhr, Team Hausarzt-Zentrum; 15 bis 18 Uhr, Team Dr. Willinger-Dr. Seitz; Freitag, 8 bis 11 Uhr, Team Dr. Willinger-Dr. Seitz; 15 bis 18 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum).

Telefonisch ist die Infekt-Sprechstunde nur über die bekannten Telefonnummern der Hausarztpraxen erreichbar. Der Zugang ist ausgeschildert und nur vom Schlossweg zwischen Feuerwehrhaus und Turnhalle möglich. Alle Patienten mit grippalen Beschwerden (Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten oder Fieber) werden gebeten, direkt in die Infekt-Sprechstunde zu kommen. Man sollte an die Krankenversicherungskarte denken und bitte einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.