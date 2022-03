Von Tobias Törkott

Wiesloch. Die Zahlen sind beeindruckend: Auf etwa 24.000 Arbeitsstunden von 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern kommt die Bürgerstiftung Wiesloch. Zwar stammt die Erfassung aus der Vor-Corona-Zeit, doch auch wenn 2020 und 2021 viele Veranstaltungen ausfielen, gab es einiges zu tun. Alleine 4000 Arbeitsstunden entfielen im vergangenen Jahr auf die Angebote für ältere Menschen. "Die ehrenamtlichen Aktiven sind das eigentliche Kapital", sagt Johann Gradl, Vorsitzender des Vorstands. Für die soll im Sommer 2022 ein Fest als Dankeschön und als Wertschätzung ausgerichtet werden.

Mehr als 30 Projekte betreuen die Helferinnen und Helfer der Bürgerstiftung aktuell. Diese reichen von akuten Notlagen, wenn Menschen in finanzielle Probleme geraten sind, über das Werkstatt-Café bis hin zu kurzfristigen Problemen, wie derzeit bei der Betreuung von geflüchteten Familien aus den Kriegsgebieten der Ukraine oder wenn barrierefreie Zugänge zu Gebäuden fehlen. "Die Innenstadt soll attraktiv bleiben für Menschen mit einer Behinderung", erklärt Gradl und verweist auf das Projekt "Wiesloch für Alle".

In Kooperation mit der Maria-Sibylla-Merian-Schule und der Kunstpädagogin Constance Berger konnte Vorstandsmitglied Edeltraut Schuckert 2021 das "Kidart"-Sommercafé durchführen. 2020 wurde coronabedingt pausiert. Im Sommer war es 14 Tage lang möglich, sich im Werkraum der Schule künstlerisch auszutoben. "Man hat in dieser Zeit gemerkt, wie sich die Kommunikation der Kinder verbessert", so Schuckert. Kinder, die anfangs noch zurückhaltend waren, tauten immer mehr auf.

Eine der größeren Aufgaben war in den vergangenen beiden Jahren die Impfbegleitung. Knapp 20 Personen waren bei der Terminbeschaffung tätig. Vorstandskollege Jürgen Braun berichtete von einer 82-Jährigen, die einen Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände ergattert hatte. "Doch die Frage war, wie kommt die Frau dort hin? Sie war dort laut eigener Aussage noch nie." Helferinnen und Helfer organisierten dann einen Fahrservice für ältere Menschen. "Das ist eine unsere großen Stärken. Wir können schnell reagieren", so Gradl.

Reagieren mussten die Planerinnen und Planer der Bürgerstiftung auch bei der Konzert-Organisation: Das jährliche Benefizkonzert musste um ein Jahr und an einen anderen Ort verschoben werden: Statt Frühjahr 2020 im Kulturhaus, machten sich die Gäste mit Campingstühlen im Sommer 2021 auf den Weg in den Gerbersruhpark. Das kam trotz schlechten Wetters gut an. Für Ende Mai 2022 ist hier bereits eine Wiederholung unter freiem Himmel geplant.

Für dieses Jahr soll das Projekt "Fair-Trade-Town Wiesloch" forciert werden. "Wir haben eine Steuerungsgruppe erschaffen", so Vorstandsmitglied Kai Schmidt-Eisenlohr. Diese verschaffe sich nun einen Überblick, welches Café oder welches Geschäft Fair-Trade-Produkte anbietet. "Da können wir anstoßen."

Dazu passen die Nachhaltigkeitsziele der UN. 17 Stück wurden 2015 verabschiedet. "Unser Ziel ist, diese aufzugreifen", erklärt Franz Schaidhammer. Die Ziele sollen eine Art Kompass für das eigene Handeln sein, für nachhaltigen Konsum. Eine erste Idee, das geplante "Foodsharing"-Regal in Schatthausen, steht kurz vor der Umsetzung. "Wir würden uns wünschen, dass Unternehmen oder Institutionen sich damit befassen", so Schaidhammer.

Als eine der grundlegenden Herausforderungen der Stiftung sieht Gradl die Balance der Hilfsaktionen zu wahren, wenn verschiedene Szenarien auftreten. Man müsse vermeiden, eine Sache gegen eine andere auszuspielen, so Gradl: "Notlagen gibt es auch andernorts."