Von Timo Teufert

Walldorf. Petra Wahl ist in Walldorf aufgewachsen, engagiert sich als SPD-Stadträtin seit 2014 im Gemeinderat und will nun Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt werden. Im RNZ-Gespräch gibt die 50-Jährige, die sozial engagiert ist und Spaß an der Bewegung in der Natur hat, Einblicke in ihr Leben. Neben Petra Wahl hat die Redaktion auch die Mitbewerber Matthias Renschler und Nicole Marmé zu Hause besucht und stellte sie in den vergangenen Tagen vor.

Groß geworden ist Petra Wahl in ihrem Elternhaus in der Heidelberger Straße, heute lebt sie zusammen mit ihrem langjährigen Lebensgefährten und ihrem 16-jährigen Sohn Eric im ehemaligen Haus der Großeltern an der Ecke von Schwetzinger Straße und Kettenstraße. "Mein Großvater war Schmid und hatte hier seine Werkstatt, das Gebäude ist ein Bauernhaus aus dem Jahr 1835", berichtet die Kandidatin. Wahls Familie ist in Walldorf seit Jahrhunderten fest verwurzelt: Schon ihre Vorfahren waren in der Astorstadt als Schultheiß – also Bürgermeister – aktiv: Johann Georg Wahl von 1768 bis 1786 und Valentin Wahl von 1780 bis 1814. Nun will es auch Petra Wahl am 20. Juni schaffen.

Wahl besuchte die Realschule in Walldorf und hatte dann nur einen Wunsch: "Ich wollte in der Apotheke arbeiten." Drei Jahre musste sie auf den Platz in der Schule für pharmazeutisch-technische Assistenten warten, bevor sie ihr Ziel erreichte und später ihren Beruf in der Walldorfer Central-Apotheke an der Drehscheibe ausübte. Ihren Beruf in der Apotheke hat sie sehr geliebt: "Durch die Arbeit war man immer am Geschehen", blickt sie heute zurück. Trotzdem gab sie ihn auf, um ihre Mutter pflegen zu können. "Deshalb sind mir die Bedürfnisse der Senioren heute auch ein besonderes Anliegen", so Wahl. Schon damals habe es nur einen Kurzzeitpflegeplatz in Walldorf gegeben und das habe sich bis heute nicht geändert. "Deshalb geht es mir mit dem neuen Pflegeheim alles viel zu langsam", betont die 50-Jährige. Heute kümmert sich Wahl um die Verwaltung der familieneigenen Immobilien. "So konnte ich meine ganze Kraft in den Gemeinderat investieren", sagt sie.

Ihr familiäres Engagement führte auch dazu, dass sie 2012 den Verein "Generationenbrücke" mit aufbaute, zu den Gründungsmitgliedern zählt und sich im Vorstand als Schriftführerin engagierte. "Ich bin überzeugt, ältere Menschen brauchen ein Sprachrohr", sagt Wahl. Die Generationenbrücke hilft älteren Menschen dabei, die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens zu erledigen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Wahl zudem als Schöffin am Landgericht Heidelberg aktiv, ebenso wie als Elternbeirätin – zunächst im Kindergarten und später in der Schule ihres Sohnes. Mitglied ist sie zudem im Sozialverband VDK und im Förderverein der Musikschule. "Als Stadträtin bin ich immer Ansprechpartnerin für die Vereine und habe mich immer für sie stark gemacht", betont Wahl. Diese Arbeit würde sie im Falle ihrer Wahl auch als Bürgermeister fortführen.

Zur SPD kam sie, "weil ich ein sehr sozialer Mensch bin". Bei ihren Verwandten sorgte das zuerst für kleinere Irritationen, war die Parteienpräferenz in der katholischen Familie doch eine andere. "Für mich ist die SPD aber das richtige", unterstreicht Wahl. Als Initialzündung für ihr kommunalpolitisches Engagement wirkte bei ihr der Plan der Stadt, in der sehr schmalen Kettenstraße einen der kaum vorhandenen Gehwege zum Grünstreifen zu machen. Zusammen mit Nachbarn protestierte sie dagegen.

2004 und 2009 kandidierte sie schließlich für den Walldorfer Gemeinderat, schaffte aber nicht den Sprung ins Gremium. Erst 2014 wählten die Walldorferinnen und Walldorfer sie in das Kommunalparlament und bestätigten sie 2019 darin. "In diesen sieben Jahren habe ich viele Einblicke in die Verwaltungsstrukturen erhalten", so Wahl.

Die Entscheidung, als Bürgermeisterin zu kandidieren, reifte in der 50-Jährigen schon seit einiger Zeit. "Ich will für Walldorf da sein", erklärt Petra Wahl. Deshalb habe sie schon vor der Landtagswahl – bei der die ehemalige Bürgermeisterin Christiane Staab ins Landesparlament gewählt wurde – mit dem Gedanken gespielt. Als nach und nach ihre Mit-Kandidaten den Hut in den Ring warfen, entschied sich Wahl, selbst Verantwortung zu übernehmen. "Ich finde, im Rathaus waren bisher wichtige Projekte auf zu wenigen Schultern verteilt." Viele Projekte gingen deshalb nicht voran. "Ich will das ändern: "Man muss Entscheidungen treffen und nicht alles vor sich herschieben", sagt Wahl. Wie ihre Mitbewerber betont auch die 50-Jährige: "Ich habe weder landes- noch bundespolitische Ambitionen und will nicht von Walldorf weg." Wahl möchte eine offene und kommunikative Bürgermeisterin sein, die für alle unbürokratisch ansprechbar ist. "Schon heute lebe sie diese Einstellung als ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin. Der Kontakt mit den Menschen gibt ihr viel."

Ausgleich zum Wahlkampf findet Wahl auf ihrer Terrasse – von der sie den Blick über die Walldorfer Dächer bis zur evangelischen Kirche schweifen lassen kann – und in ihrem Garten. "Ich arbeite gern dort", sagt sie. Außerdem ist sie zusammen mit ihrer Familie viel mit dem Fahrrad unterwegs, geht gerne spazieren und wandert. "Ich mag es, in der Natur zu sein", sagt Wahl. Lesen gehört ebenfalls zu ihren Hobbys, vor allem Biografien und Bücher mit geschichtlichem Hintergrund haben es ihr angetan.

Im Urlaub fühlt sich Familie Wahl auf Campingplätzen in Südfrankreich am wohlsten, hier sei man offen und frei. Heute greift die Familie allerdings lieber auf ein Mobilheim als auf den 30 Jahren alten Klapp-Camping-Wagen zurück. "Die haben einfach mehr Komfort", sagt Wahl, die das Meer liebt. Seit ihr Sohn Eric größer ist, unternimmt man aber auch gerne Städtetouren. Und weil die ganze Familie geschichtlich sehr interessiert ist, stehen bei diesen Trips viele Museumsbesuche auf dem Programm.

