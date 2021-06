Walldorf. (RNZ) Die Grünen in Walldorf sprechen sich eineinhalb Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Walldorf für die CDU-Kandidatin Nicole Marmé aus. Das teilte der Ortsverband der Partei nun mit.

Der Mitteilung zufolge gingen dieser Entscheidung eine intensive Suche und viele Gespräche des Vorstands und der Fraktion des Ortsverbandes Walldorf voraus. Die Walldorfer Grünen hatten selbst Absichten, eine Kandidatin oder einen Kandidaten in das Rennen zu schicken.

"Zeitnah fanden dann mit in Frage kommenden Personen aus dem grünen Umfeld Gespräche über eine mögliche Kandidatur statt", heißt es. Insgesamt habe es mit neun Personen Gespräche gegeben. Diese blieben aber ohne Ergebnis. Dazu sei die zeitliche Brisanz gekommen.

So entschloss sich der Ortsverband dafür, Gespräche mit den bekannten Kandidaten zu führen. Bei der Wahl 2018 habe man den FDP-Bewerber Matthias Renschler unterstützt. Darauf verzichteten die Walldorfer Grünen nun: "Weil wir die Erkenntnis gewonnen haben, dass die erste Kandidatur Promotion für die Gemeinderatswahl 2019 war und in den zwei Jahren Zugehörigkeit zum Gemeinderat überhaupt keine Schnittpunkte zu unseren Themen im Bereich Ökologie und Soziales mit Matthias Renschler zu erkennen waren, so wie es im Vorfeld 2018 besprochen wurde", so die Begründung.

Mit den verbliebenen Kandidatinnen Petra Wahl und Nicole Marmé wurden zwei Videokonferenzen vor der Findungskommission und dem Ortsverband abgehalten. "Die Gespräche verliefen atmosphärisch sehr gut und es gab danach einen ausführlichen Austausch", waren die Grünen zufrieden mit dem Ablauf.

"Am Ende des Abwägungsprozesses fiel dann die recht klare, eindeutige Entscheidung, Frau Nicole Marmé als Kandidatin bei der BM-Wahl zu unterstützen", erklärten die Grünen. Mit Petra Wahl habe es auch Übereinstimmungen in vielen Punkten gegeben, aber nicht in dem Ausmaß wie bei Marmé. Dennoch lobten die Grünen Wahl "für ihre Kandidatur, ihren Einsatz und ihr Engagement für ihre Heimatstadt."

Inhaltlich und perspektivisch habe es mit Marmé große Übereinstimmungen gegeben. "Bei den Themen, die für uns in der nächsten Zeit vorrangig auf der Agenda stehen, Klimaschutz, Naturschutz, eine andere Verkehrspolitik und große Verbesserungen im Sozialbereich, gab es kaum Unterschiede", heißt es in der Mitteilung. Natürlich gebe es keine "schablonenhafte Abbildung der Ziele", aber Marmé sei in wesentlichen Themen auf der Höhe der Zeit, auch durch ihre Arbeit als Stadträtin in Heidelberg.

Die Walldorfer Grünen bezeichneten den Dialog mit Marmé laut der Mitteilung als sehr erfreulich und erfrischend ehrlich und offen. Es habe in den fünf Wochen mit der Fraktion mehr Gespräche gegeben, als in zehn Jahren Amtszeit mit Christiane Staab. Die CDU-Politikerin zogt nach bei der Landtagswahl in das Parlament ein. Daher wählt Walldorf am 20. Juni ein neues Stadtoberhaupt.