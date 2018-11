Walldorf. (rnz) Zum Interview mit Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab vor der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag hat die RNZ folgende Stellungnahme der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen erreicht, unterzeichnet von Stadtrat Wilfried Weisbrod:

"Einige Aussagen von Bürgermeisterin Staab im Interview müssen unserer Ansicht nach richtiggestellt werden. Sie äußert, dass mit allen Fraktionen gut, konstruktiv und sehr zielorientiert zusammen gearbeitet wurde. Wir sprechen jetzt nur für unsere Fraktion, für Bündnis 90/Die Grünen, für uns trifft das in keiner Weise zu! Eine konkrete, andere Zusammenarbeit, wie die in gemeinsamen Sitzungen, hat es nicht gegeben - keine Gespräche, keine Klärungen, keine Vereinbarungen oder Absprachen. Und vor allem gab es von Bürgermeisterin Staab keine klaren Vorgaben in Debatten. Ganz vieles war unbestimmt, unklar, unkoordiniert und - verzeihen Sie die harte Ausdrucksweise - ganz schlecht vorbereitet.

Unsere Fraktion musste immer wieder darauf pochen und daran erinnern, dass unsere Themen Klimaschutz (mit Verkehr, neuer Mobilität, erneuerbaren Energie, Umweltfördermaßnahmen u.a.), Soziales, Bürgerbeteiligung in einem entsprechenden zeitlich kurzen Rahmen diskutiert und erledigt wurden. Insoweit sind wir jetzt auch irritiert, dass Frau Staab mit von uns kreierten Dingen Werbung macht, die weder von ihr initiiert noch besonders zügig in Angriff genommen wurden. Klimaschutz, Fair-Trade-Stadt (mit der SPD), der Umstieg auf Elektrofahrzeuge bei der Stadt und ihren Töchtern, Car Sharing wurden von unserer Fraktion beantragt. Car Sharing übrigens schon im Jahr 2012, die Umsetzung erfolgte erst im letzten Jahr!

Zu allen anderen besonderen Veränderungen in Walldorf, die sie sich auf ihre Fahnen schreibt, müssen wir anmerken, dass die Ideen und Planungen noch ihr Vorgänger, Bürgermeister Heinz Merklinger, auf den Weg gebracht hat - Neue Soziale Mitte, Drehscheibe und Ärztehaus, Hallenbad, Walldorf-Süd. In der Amtszeit von Bürgermeisterin Staab wurden sie nur beendet und eingeweiht und dann lachte uns eines ihrer zahlreichen Fotos entgegen. Insoweit sind wir Grüne gespannt bis in die Schuhspitzen, welche Visionen sie für eine zweite Amtszeit hat. In den letzten acht Jahren können wir uns an keine Vision von ihr erinnern.

Vor acht Jahren gab es im zweiten Wahlgang ein Bündnis aller anderen Parteien, um die CDU-Kandidatin Staab zu verhindern. Jetzt nach acht Jahren Amtszeit als Bürgermeisterin, einer Zeit, die sie als eine bezeichnet, in der gut, konstruktiv und sehr zielorientiert zusammengearbeitet wurde, gibt es ein solches Bündnis erneut! Schon alleine diese Tatsache spricht gegen eine gute Zusammenarbeit und das sollten sich die Wählerinnen und Wähler am 2. Dezember vor Augen halten und bei ihrer Wahlentscheidung einbeziehen."