Walldorf. (tt) Am Samstag startete die Bewerbungsphase für das Walldorfer Bürgermeisteramt, nachdem die Stellenausschreibung am Freitag auch in der RNZ veröffentlicht wurde. Bis zum 25. Mai um 18 Uhr haben nun Interessenten die Möglichkeit, ihre Unterlagen abzugeben. Bereits am Wochenende haben die beiden bislang bekannten Kandidaten, der Walldorfer Rechtsanwalt Matthias Renschler und die Heidelberger Hochschulprofessorin Nicole Marmé, ihre Bewerbungen in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen. Weitere Bewerbungen waren bis Montagmittag laut dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann, nicht eingegangen.

Gleich am Samstag nutzte Renschler, der bereits 2018 gegen die damalige Amtsinhaberin Christiane Staab angetreten war und Fraktionsvorsitzender der FDP im Walldorfer Gemeinderat ist, die Gelegenheit, um gegen 14.30 Uhr seine Unterlagen einzureichen. Sein Wahlkampf als überparteilicher Kandidat trägt das Motto "Wir alle sind Walldorf". Wichtige Themen sind für Renschler die Stärkung von Familien und Bildung sowie der Neubau des Feuerwehrhauses und die Erweiterung oder der Neubau des Astor-Stifts mit einer integrierten Demenzstation. Darüber hinaus sieht er großen Handlungsbedarf für intelligente und nachhaltige Verkehrskonzepte sowie das dringend notwendige Vorankommen im Bereich der Digitalisierung und des Mobilfunks in Walldorf.

Nicole Marmé, die für die CDU im Heidelberger Gemeinderat sitzt, warf ihre Unterlagen am Sonntag in den Rathausbriefkasten. Sie sei zwar keine gebürtige Walldorferin, habe die Entwicklungen in der Astorstadt aber aus der Entfernung verfolgt und sehe es durchaus als Vorteil, nicht vorbelastet und voreingenommen zu sein. "Meine bisherige kommunalpolitische Erfahrung zeigt mir, dass es manchmal durchaus vorteilhaft ist, wenn zukunfts- und richtungsweisende Entscheidungen mit einer unvoreingenommenen, neutralen und unabhängigen Sicht angegangen werden." Marmé will nun zunächst die Walldorferinnen und Walldorfer kennenlernen und in Gesprächen über die Wünsche und Probleme der Bürgerinnen und Bürger sprechen.

Die Wähler entscheiden am 20. Juni über den neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin der Stadt Walldorf. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erlangen, wird der zweite Wahlgang am 11. Juli stattfinden. Die Bewerbungsfrist dafür ist deutlich kürzer: Vom 21. Juni bis 23. Juni.