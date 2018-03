Dielheim. (pol/van) Wegen des Brandes eines Trafohauses in der Schillerstraße kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr in Teilen Dielheims zu einem totalen Stromausfall. Das berichtet die Polizei. Die Brandursache war offenbar ein technischer Defekt. Wie viele Haushalte betroffen waren, ist nicht bekannt. Die Feuerwehren aus Dielheim, Horrenberg und Wiesloch waren insgesamt mit 25 Mann im Einsatz. Gegen 12 Uhr war das Feuer gelöscht. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die betroffenen Haushalte gegen 14 Uhr wieder ans Netz.

Update: Mittwoch, 28. März, 15.28 Uhr